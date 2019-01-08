"Энергорынок" в 2018г начал готовить к работе новые структуры, которые обеспечат деятельность конкурентного рынка э/э

Госпредприятие "Энергорынок" в 2018 году приступило к подготовке к предстоящей работе двух выделенных из него структур – Оператора рынка и Гарантированного покупателя, необходимых для обеспечения функционирования конкурентного оптового рынка э/э, запуск которого намечен на июль 2019 года.

Уточненный финплан "Энергорынка" на 2018 год, содержащий план соответствующих мероприятий и одобренный профильным правительственным комитетом вначале января 2019 года, имеется в распоряжении агентства "Интерфакс-Украина".

По итогам 2018 года расходы на Оператора рынка и Гарантированного покупателя были сокращены до 22 млн грн в связи с невыполнением заложенных год назад показателей.

Уточненный по итогам первых девяти месяцев 2018 года финплан "Энергорынка" предусматривает, что на материальное обеспечение филиала "Оператор рынка" (рынок на сутки вперед и внутреннесуточный рынок) направляется 16 млн грн. В основном эти средства предназначены на закупку оргтехники, серверного и коммутационного оборудования, а также программного обеспечения (ПО) и лицензий, необходимых для функционирования рынка "на сутки вперед" и внутреннесуточного рынка.

В частности, "Энергорынок" решил использовать около 4,5 млн грн на построение двух кластеров для хранения данных - основной и резервный, с автоматическим резервным копированием. Каждый из них состоит двух серверов и двух систем хранения данных для автоматического запуска резервного оборудования в случае выхода из строя основного.

Еще около 3 млн грн запланировано на аппаратно-программный комплекс McEfee Advanced Treat Defence - антивирусное средство, которое работает технологии Sandbox (песочница) и защищает от вирусов, не обнаруживаемых обычными антивирусными продуктами.

На ПО и лицензии Оператора рынка запланировано 3 млн грн.

На материальное обеспечение работы филиала "Гарантированный покупатель" (структура, которая будет выкупать всю "зеленую" э/э) финплан на 2018 год предусматривает 6 млн грн. Из них на антивирусное средство McEfee Advanced Treat Defence – 2 млн грн, на аппаратно-программное средство по управлению информационной безопасностью с ПО для доступа к базе репутаций – 3 млн грн.

Для работы непосредственно самого "Энергорынка" в 2018 году вводятся активы на сумму 18 млн грн – в основном это кабельная система, новые авто, серверы, ПО и лицензии к нему. В частности, 2,6 млн грн заложено на антивирусное средство McEfee Advanced Treat Defence, около 2 млн грн - на приобретение средства централизованного управления информационной безопасностью McAfee Enterprise Security Manager (осуществляет сбор, обобщение и анализ событий в локальной компьютерной сети для выявления вредоносного ПО).

Еще 2 млн грн предусмотрено на оплату лицензионного ПО.

"Энергорынок" в 2018 году модернизировал серверную систему за счет установки современной дисковой подсистемы, которая не обновлялась последние десять лет. Для этого закуплена дисковая подсистема Lenovo Storage S3200, которая также в будущем обеспечит работу Гарантированного покупателя.

В минувшем году госпредприятие приобрело резервное оборудование аккредитованного центра сертификации ключей рынка э/э (АЦСК РЭЭ), необходимоге для предотвращения угрозы длительных перебоев в работе АЦСК РЭЭ. Помимо этого, "Энергорынок" закупил 4 электрокара Hyindai Ioniq Oktavia Tour и зарядные станции для них.

На оплату услуг консультантов для их работы в постоянно действующей рабочей группе Координационного центра по обеспечению внедрения нового рынка э/э (Проектном офисе) в 2018 году предусмотрено 10 млн грн. На организацию работы самого Координационного центра, созданного постановлением Кабинета министров от 9 сентября 2017 года, направлено 0,2 млн грн.

В целом капитальные инвестиции "Энергорынка" по итогам 2018 года должны составить около 53 млн грн. Общие расходы на сбыт в 2018 году по сравнению с предыдущим годом увеличиваются на 200 млн грн - до 273 млн грн (из них расходы на оплату труда и социальное страхование "Энергорынка" - 120 млн грн, соцвыплаты - 14,5 млн грн).

ГП "Энергорынок" создано постановлением Кабинета министров 5 мая 2000 года для обеспечения функционирования оптового рынка э/э (ОРЭ). На сегодня около 98% все вырабатываемой э/э в Украине и 100% всей импортируемой покупается и продается на ОРЭ. "Энергорынок" покупает э/э у производителей, покупает услуги НЭК "Укрэнерго", продает э/э поставщикам, является распорядителем системы расчетов за э/э, осуществляет организационное и материально-техническое обеспечение ОРЭ. ГП также ответственно за почасовое планирование работы объединенной энергосистемы Украины, за расчет почасовых прогнозных цен купли/продажи э/э на следующие сутки.

Как сообщалось, запуск новой модели оптового рынка э/э намечен на июль 2019 года во исполнение закона "О рынке э/э" от 13 апреля 2017 года. Предполагается переход от работы по модели "единого покупателя" к полномасштабному конкурентному рынку, предусматривающему двусторонние договора между производителями и крупными потребителями. "Энергорынок" в течение шести месяцев обязан выделить филиалы (Гарантированный покупатель и Оператор рынка), которые в течение двух лет с момента принятия закона должны быть преобразованы в отдельные предприятия.