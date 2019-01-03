Экономика

19:01 03.01.2019

За время работы Единой базы данных отчетов об оценке и е-площадок поступления в Госбюджет от уплаты налогов выросли в 4 раза – ФГИ

2 мин читать
За время работы Единой базы данных отчетов об оценке и е-площадок поступления в Госбюджет от уплаты налогов выросли в 4 раза – ФГИ

 За время работы Единой базы данных отчетов об оценке и авторизованных е-площадок поступления в государственный бюджет Украины от уплаты налогов и сборов выросли в четыре раза по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, сообщил Фонд государственного имущества (ФГИ).

"Так, за период работы внедренной Фондом системы Единой базы с модулем и взаимодействием через авторизованные электронные площадки (с 18 июля 2018 года) значительно увеличились поступления в государственный бюджет от уплаты налогов и сборов. Ориентировочной размер уплаты налогов составляет 2,73 млрд грн… что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличило поступления в госбюджет почти в четыре раза", – говорится в сообщении на сайте ФГИ.

По данным ведомства, на авторизованных е-площадках зарегистрировано 2,29 тыс. субъектов оценочной деятельности и 5,47 тыс. нотариусов.

В сообщении также указано, что в период с 18 июля 2018 года до 19 декабря 2018 года в Единой базе зарегистрировано более 210 тыс. отчетов, отказано в регистрации 16,3 тыс. отчетов, обеспечено рецензирование 59 отчетов, которым было отказано в регистрации. При этом нотариусы проверили почти 117 тыс. отчетов при удостоверении сделок.

Кроме того, в 2018 году экзаменационная комиссия рассмотрела вопросы профессиональной деятельности 91 субъектов оценочной деятельности, в том числе лишила 19 субъектов квалификационного свидетельства в сфере оценки имущества и направила на внеочередное повышение квалификации 47.

В сообщении также указано, что по распоряжению первого вице-премьер-министра – министра экономразвития Степана Кубива ФГИ создал рабочую группу по вопросам усовершенствования системы оценки имущества для целей налогообложения.

Фонд также разработал проект приказа "Об утверждении изменений в Порядок ведения единой базы данных отчетов об оценке" с учетом предложений и замечаний от общественных организаций и заинтересованных лиц.

Полная версия новости доступна по подписке.

 

Теги: #налоги #бюджет #сборы #фги #электронный_сервис
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Госбюджет Украины в 2018 году перевыполнен по доходам на 1,1% - Минфин

Госбюджет Украины в 2018 году недовыполнен по доходам на 1,3% - Госказначейство

Офис крупнейших налогоплательщиков в 2018г доначислил 15 млрд грн налогов по итогам проверок

Крупнейшие украинские налогоплательщики в 2018г увеличили уплату налогов на 15%

Порошенко подписал изменения в Бюджетный кодекс

Рада освободила от уплаты НДС импорт энергетического оборудования для солнечных и ветроэлектростанций

Кабмин намерен обязать госорганы и органы местного самоуправления подключиться к электронным госсервисам

Закон с поправками в Налоговый кодекс из "бюджетного пакета" обнародован на сайте Рады

Руководитель ФГИ заявил об отмене конкурса по продаже "Центрэнерго"

ФГИ готовится к отмене конкурса по продаже "Центрэнерго" - источник

ПОСЛЕДНЕЕ

Украинцы оформили 16,5 тыс. авто на еврономерах по новым правилам – ГФС

Бюджетные учреждения и потребители с мощностью до 150 кВт имеют право получать универсальную услугу по поставке э/э до конца 2020г – разъяснение НКРЭКУ

Нефть дешевеет из-за опасений замедления роста в Китае, Brent ниже $55 за баррель

"ДТЭК Киевские электросети" осенью 2019г завершат первый этап нового энергомоста для центра Киева

Украина с января снизила импорт газа в 2,4 раза

Мораторий на продажу сельхозземель будет действовать до принятия закона об обороте сельхозземель, в том числе, и с 1 по 20 января – юрист

Tesla резко увеличила продажи в IV квартале, понизит цены на автомобили на $2 тыс

"Нафтогаз" раскритиковал постановление о монетизации субсидий за нежелание рассчитываться живыми деньгами

Экспортная пошлина на нефть в РФ с 1 января снижена на $46,1 - до $89,0/тонна

Набсовет "Укрзализници" предлагает утвердить Кравцова в должности главы правления

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА