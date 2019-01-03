За время работы Единой базы данных отчетов об оценке и е-площадок поступления в Госбюджет от уплаты налогов выросли в 4 раза – ФГИ

За время работы Единой базы данных отчетов об оценке и авторизованных е-площадок поступления в государственный бюджет Украины от уплаты налогов и сборов выросли в четыре раза по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, сообщил Фонд государственного имущества (ФГИ).

"Так, за период работы внедренной Фондом системы Единой базы с модулем и взаимодействием через авторизованные электронные площадки (с 18 июля 2018 года) значительно увеличились поступления в государственный бюджет от уплаты налогов и сборов. Ориентировочной размер уплаты налогов составляет 2,73 млрд грн… что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличило поступления в госбюджет почти в четыре раза", – говорится в сообщении на сайте ФГИ.

По данным ведомства, на авторизованных е-площадках зарегистрировано 2,29 тыс. субъектов оценочной деятельности и 5,47 тыс. нотариусов.

В сообщении также указано, что в период с 18 июля 2018 года до 19 декабря 2018 года в Единой базе зарегистрировано более 210 тыс. отчетов, отказано в регистрации 16,3 тыс. отчетов, обеспечено рецензирование 59 отчетов, которым было отказано в регистрации. При этом нотариусы проверили почти 117 тыс. отчетов при удостоверении сделок.

Кроме того, в 2018 году экзаменационная комиссия рассмотрела вопросы профессиональной деятельности 91 субъектов оценочной деятельности, в том числе лишила 19 субъектов квалификационного свидетельства в сфере оценки имущества и направила на внеочередное повышение квалификации 47.

В сообщении также указано, что по распоряжению первого вице-премьер-министра – министра экономразвития Степана Кубива ФГИ создал рабочую группу по вопросам усовершенствования системы оценки имущества для целей налогообложения.

Фонд также разработал проект приказа "Об утверждении изменений в Порядок ведения единой базы данных отчетов об оценке" с учетом предложений и замечаний от общественных организаций и заинтересованных лиц.

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