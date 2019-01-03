Экономика

11:21 03.01.2019

Tesla резко увеличила продажи в IV квартале, понизит цены на автомобили на $2 тыс

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Tesla резко увеличила продажи в IV квартале, понизит цены на автомобили на $2 тыс

Tesla Inc. понизит цены на всю линейку выпускаемых компанией электромобилей на $2000.

В результате стартовая цена автомобиля Model 3, который Tesla рассчитывает сделать доступным для масс-маркета, уменьшится до $44 тыс.

Такое решение призвано поддержать продажи автомобилей, чтобы помочь компании справиться с прекращением действия федеральных налоговых льгот с 2019 года, отмечают в Tesla.

Автопроизводитель нацелен на снижение цены Model 3 до $35 тыс. в соответствии с планом главы Tesla Илона Маска, который стремится к расширению рынка электромобилей.

Продажи автомобилей Model 3 в четвертом квартале 2018 года выросли до 63,15 тыс. по сравнению с 1,55 тыс. годом ранее. Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали, что этот показатель составит 64,9 тыс.

По итогам всего 2018 года Tesla продала 245,24 тыс. этих машин против 102,807 тыс. годом ранее, когда компания испытывала проблемы с производством Model 3.

В компании отмечают наличие "существенного потенциала" для дальнейшего наращивания продаж Model 3, как за счет зарубежных рынков, так и за счет предложения менее дорогостоящих версий автомобилей и использования лизинговых возможностей.

В общей сложности продажи автомобилей Tesla, включая Model S и Model X, подскочили более чем втрое в финальном квартале 2018 года - до 90,7 тыс. с 29,87 тыс. годом ранее. Прогноз экспертов предусматривал рост до 92 тыс.

Акции Tesla подешевели на 6,8% по итогам торгов в среду.

Теги: #tesla
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