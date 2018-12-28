"Нафтогаз Украины" подтвердил номинации на газ для Смелы

Коммунальное предприятие "Смелакоммунтеплоэнерго", обеспечивающее теплом и горячей водой Смелу (Черкасская обл.), приняло на себя долговые обязательства предыдущего поставщика - ООО "Смела Энергоинвест" - перед НАК "Нафтогаз Украины" и получило от компании необходимые номинации на газ, сообщила пресс-служба НАК.

"Ситуация в Смеле, наконец, урегулирована и вошла в правовое русло. Так могло быть уже давно, если бы представители местной власти не пытались заработать на этой ситуации краткосрочные политические дивиденды, создавая неудобства людям. Закон есть закон, обойти его не удастся. Во избежание подобных ситуаций в будущем призываем местную власть ответственно относиться к использованию имущества громады, добросовестно оплачивать потребленный газ", – цитирует пресс-служба первого заместителя председателя правления "Нафтогаза" Сергея Перелому.

В настоящее время задолженность реструктуризирована: соответствующий договор подписан между "Нафтогазом" и "Смелакоммунтеплоэнерго" 26 декабря 2018 года.

Как сообщалось, в Смелее с 12 ноября 2018 года было введено чрезвычайное положение из-за отсутствия отопления. Данная ситуация возникла в связи с тем, что "Нафтогаз" отказался предоставлять номинации на газ для "Смелакоммунтеплоэнерго" в связи с долгами в размере 85,5 млн грн, которые были накоплены в период с 2010 года, когда по решению местных властей городские котельные эксплуатировались ООО "Смела Энергоинвест" в рамках совместной деятельности.

Позже, 17, ноября, в результате переговоров между местными властями и "Нафтогазом" большинство котельных в городе были подключены к газу.

В "Нафтогазе" также добавили, что в ноябре 2018 года "Смелакоммунтеплоэнерго" отбирало газ несанкционированно, а это, в соответствии с Кодексом ГТС, влечет за собой оплату КП услуг по балансировке природного газа в пользу ОАО "Черкассыгаз" с коэффициентом 2.