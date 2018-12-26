Корпорация "Эталон" в 2019г планирует начать серийный выпуск 12-метровых низкопольных автобусов

Корпорация "Эталон", один из ведущих украинских производителей автотранспортных средств, в середине 2019 году намерена начать серийное производство нового низкопольного 12-метрового автобуса А12210 ("Астра") пассажировместимостью более 100 чел., сообщил директор входящего в корпорацию Черниговского автозавода Валерий Купцов.

"Первый образец автобуса уже разработан и произведен. Он соответствует требованиям Евро-5 и приспособлен для транспортировки пассажиров в инвалидной коляске. Он оснащен силовым агрегатом индийской Ashok Leyland мощностью 230 л.с.", - сообщил он на пресс-конференции в среду.

В.Купцов добавил, что, как ожидается, в течение полугода будет завершена подготовка производства и сертификация, после чего автобус будет запущен в серийное производство.

"Надеемся, что эта модель станет базовой для целой серии автобусов и троллейбусов, поскольку конструкция кузова позволяет с минимальной доработкой развивать модельный ряд", - отметил он.

По словам директора Торгового дома "Эталон Авто" Вадима Шкарупина, ориентация корпорации на автобус такого класса продиктована, прежде всего, параметрами реализуемой в Украине программы закупки автобусов и троллейбусов за средства Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР).

"Насколько мне известно, в рамках этой программы планируется закупить еще 400 троллейбусов и 300 автобусов (из которых 85% - это именно 12-метровые автобусы), поэтому и было принято решение пойти в этот сегмент", - отметил он.

Как сообщил президент корпорации "Эталон" Владимира Бутко, цена автобуса может составить $160 тыс. (двигатель Евро-5) и около $170 тыс. - с двигателем Евро-6.

"Цена весьма конкурентная, учитывая, что западные аналоги стартуют с EUR200 тыс.", - отметил он.

По словам В.Купцова, с учетом планов производства и продаж 12-метровых автобусов принято решение расширить возможности окрасочного производства, построив новый малярный комплекс. Он рассчитан на окраску 1 тыс. автобусов в год (80 машин в месяц).

"Если раньше нам хватало существующих мощностей для окраски 6-8-метровых автобусов, то для окраски 12-метровых их уже недостаточно, поэтому создается новый малярный комплекс, оборудование для которого поставляет турецкая компания, проектированием занимается украинская", - уточнил В.Купцов агентству "Интерфакс-Украина".

При этом не уточнил размер планируемых инвестиций в этот комплекс, однако сообщил, что их размер будет в два-три раза больше, чем вложенные в Черниговский автозавод инвестиции в 2018 году (около 7 млн грн).

В ходе пресс-конференции представители корпорации также сообщили, что в текущем году разработан еще ряд автобусов, в том числе - семейство А08117: автобус 2-го класса общей вместимостью 60 пассажиров при 40 сидячих, автобус с возможностью перевозки пассажиров с ограниченными возможностями (58 пассажиров при 38 сидячих), школьный автобус (40 сидячих мест), а также модификация с возможностью перевозки школьников с ограниченными возможностями.

Кроме того, произведены прототипы и готовятся к сертификационным испытаниям грузовые автомобили AL Guru (4х4) - полноприводный автомобиль, который может быть использован в силовых структурах.

"Предложения по нему направлены в Министерство обороны, МинЧС, Госпогранслужбу и Нацгвардию", - сообщил директор Бориспольского автозавода, выпускающего грузовые авто, Сергей Желевский.

Помимо этого, корпорация сохраняет планы выхода на европейский рынок. В частности, в феврале 2019 года ожидается сертификация автобуса "Тюльпан" для этого рынка, а со второго квартала – его продажи, в частности, в Польшу, Словакию, Чехию.

Корпорация "Эталон" объединяет 21 предприятие, в том числе два автозавода (в Борисполе и Чернигове), а также выпускающий карданные валы завод "Украинский кардан" и Черниговский кузнечный завод. Основное направление деятельности – автобусо- и машиностроение, складская логистика.