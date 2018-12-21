В ГКБ "Южное" открыт новый вычислительный центр с суперкомпьютером

ГП "Конструкторское бюро "Южное" (КБЮ, Днепр) ввело в эксплуатацию новый вычислительный центр Yuzhnoye SC (ВЦ) с самым мощным суперкомпьютером в Украине, сообщила в четверг пресс-служба КБЮ.

Как отмечается в сообщении, уникальная компьютерная система разработана специально для решения инженерных и научных задач методами вычислительной физики в сотрудничестве с мировыми компаниями IT- сектора - MTI, Hewlett Packard Enterprise, APC, ANSYS.

"Надежное и бесперебойное функционирование вычислительного центра гарантирует развитая инженерная и компьютерная инфраструктура, а эффективное решение задач – самое передовое программное обеспечение для моделирования в таких областях как аэродинамика, механика, теплообмен и мультифизика", - отмечается в сообщении.

Как уточняют в КБЮ, система суперкомпьютера состоит из сотни серверов и порядка 4 тыс. вычислительных ядер на процессорах новейшей архитектуры. Общий объем оперативной памяти – около 18 ТБ, для хранения данных доступно быстрое хранилище на 200 ТБ. Все компоненты суперкомпьютера объединены специализированной высокоскоростной компьютерной сетью. Система снабжена гибридными вычислительными серверами с новейшими графическими ускорителями и отдельными модулями для обработки и визуализации больших расчетных данных.

Пиковая производительность суперкомпьютера составляет 300 терафлопс (300 триллионов операций в секунду), что сопоставимо с мощностью тысячи одновременно работающих персональных компьютеров, уточняет пресс-служба.

Доступ к таким вычислительным ресурсам расширит возможности КБ "Южное" для реализации новых, нестандартных идей и еще более повысит научно-техническую конкурентоспособность предприятия, отмечается в сообщении.

ГП "КБ "Южное" им. М.К. Янгеля" – основной научный центр Украины, владеющий передовыми космическими технологиями, весомая часть продукции и услуг компании поставляется на экспорт, включая страны ЕС и США.