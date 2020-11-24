Скончался генеральный директор КБ "Южное" Александр Дегтярев

В Офисе президента выражают соболезнования семье и близким генерального директора КБ "Южное" (Днепр) Александра Дегтярева, который скончался от COVID-19.

"Еще одна потеря. Еще одна боль. Сегодня зловещий ковид забрал еще одного украинца - Александра Дегтярева, генерального директора КБ "Южное". Он был из тех, чья жизнь сохраняла для нас большую мечту. Об Украине, которая может. Которая хочет, и будет среди первых. К сожалению, мы особенно остро это понимаем, когда теряем именно тех, кто умел ломать стереотипы и расширять горизонты… Он - один из самых опытных специалистов нашей аэрокосмической отрасли. Он понимал на сто процентов, как важно интегрировать Украину в глобальную работу по расширению возможностей человечества в космосе. Ему удавалось это даже тогда, когда эгоизм украинских политиков мешал увидеть хоть что-то, кроме их собственной выгоды", - говорится в сообщении Офиса президента на странице в Facebook.

В ОП также добавили, что Украина обязательно восстановит свой потенциал в аэрокосмической отрасли.

"Это - наш долг перед теми, кто видел и боролся за технологическую и современную Украину. И это та самая большая мечта, ради которой жил генеральный директор Конструкторского бюро "Южное" Александр Дегтярев. Искренние соболезнования семье, близким и Украине", - подытожили в ОП.

Ранее первый заместитель гендиректора госконцерна "Укроборонпром" Роман Бондарь на минувшей неделе на Deloitte форуме "Дирижеры изменений" отметил, что эпидемия COVID-19 несет большую угрозу для предприятий госконцерна "Укроборонпром", так как средний возраста 68,3 тыс. сотрудников –54 года. "А в отдельных конструкторских бюро (возраст) колеблется 65-75. COVID для нас был и есть страшнейшим испытанием. Потому что эти люди являются уникальными по себе сосредоточиями ценностей, знаний, конструкторских идей в очень специфической отрасли", - подчеркнул Бондарь.

Александр Дегтярев родился 31 октября 1951 года. Работал в КБ "Южное" с 1975 года. Академик Национальной академии наук Украины (2015г.). Награжден орденами "За заслуги" III и II степеней (2002, 2011 гг.).