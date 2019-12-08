Продукции на более чем 3млрд грн реализовали предприятия космической отрасли Украины за 9мес.-2019 - ГКАУ

Про итогам 9 месяцев 2019 года предприятия, входящие в сферу управления Государственного космического агентства Украины (ГКАУ), выпустили продукции на сумму более 3,046 млрд грн, реализовали продукции на сумму свыше 3 млрд грн и получили почти 370млн грн чистой прибыли, сообщает пресс-служба Агентства.

Согласно обнародованной на очередном заседании Коллегии ГКАУ информации, за 9 мес. 2019г было осуществлено 2 пуска ракетоносителей (РН) "Антарес" (совместный проект с США), 2 пуска РН "Вега" (совместный проект с ЕС), поставки системы управления для обеспечения пилотируемых миссий на РН "Союз". Отправлена на космодром в США первая ступень РН "Антарес", которая будет стартовать в первом квартале 2020г.

"За 9 месяцев нынешнего года предприятия отрасли выпустили продукции на сумму более 3046,4 миллиона гривень, реализовано продукции на сумму свыше 3 миллиардов гривень. Объемы производства увеличились на 9,3%", - говорится в релизе по итогам заседания.

В частности, увеличили объем товарного производства ГП "КБ "Южное" - на 19,4%, завод "Арсенал" - на 29%, КП СПБ "Арсенал" - на 204,9%, ГП "ПО" Киевприбор" - на 88,9%.

"Экспортировано продукции на 2,43 миллиарда гривень (на 20% больше, чем за соответствующий период 2018г). Доля экспорта продукции в общем объеме реализации составляет 78,8%. Объемы импорта составили 3,1% от экспорта. То есть, отрасль остается экспортно-ориентированной. Предприятия получили за 9 месяцев 2019г чистой прибыли 369,68 млн грн. Рентабельность их деятельности составила 12%. Номинальная среднемесячная заработная плата по отрасли увеличилась по отношению к началу года на 5,8% и составляет 9295,9 грн", - говорится в сообщении.

Согласно релизу, выступая перед участниками заседания, и.о. главы ГКАУ Владимир Михеев подчеркнул, что "в третьем квартале отрасль работала в экстремальном режиме".

"В первую очередь из-за минимального финансирования, отсутствия государственного заказа на производство космической техники, не утвержденной до сих пор космической программы на 2020 год. Однако, благодаря мощному инженерно-производственному потенциалу и умелому маркетингу, отрасль работала с прибылью, используя возможности выпуска продукции некосмических направлении", - приводит пресс-служба Агентства слова Михеева.

Также во время заседания Коллегии были заслушаны отчеты руководителей предприятий о выполнении контрактов за 9 месяцев нынешнего года.

"После обсуждения вопросов повестки дня было принято решение Коллегии, направленное на дальнейшее улучшение работы отрасли и успешное завершение задач 2019 года", - добавили в пресс-службе.