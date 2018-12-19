Wexler Group будет развивать свою сеть АЗС

Wexler Group намерена значительно увеличить свое присутствие на розничном рынке нефтепродуктов Украины, заявил в интервью LB.ua собственник группы Петро Белз.

«В нашей розничной сети пока всего 12 АЗС. И это самое доступное качественное топливо в регионах присутствия. Когда станций будет больше, мы сможем и будем позитивно влиять на цены на розничном рынке. А пока что, мы довольны тем, что смогли стабилизировать от значительных ценовых скачков и дефицитов оптовый рынок дизельного топлива в стране» - сказал Петро Белз

По словам Белза, после отхода от оперативного руководства форвардным предприятием Wexlerа - ТОВ «Анвитрейд», он сосредоточился на стратегических направлениях: добыча и переработка нефти, и развитие собственной сети АЗС.

«Сейчас мы находимся в стадии завершения переговоров о покупке одной национальной и нескольких региональных сетей АЗС.», - заявил Белз.

Wexler Group является одним из крупнейших поставщиков светлых нефтепродуктов в Украине. Группа объединяет такие предприятия, как «Анвитрейд», «Яуснь Транс 27», «Терминал Ойл», «OPTIMUS-LPG», «OptimusOil» и другие.