АМКУ разрешил "Галнафтогазу" приобрести контрольный пакет еще одной дочки "Укрсервис"

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) разрешил ПАО "Концерн "Галнафтогаз" (сеть АЗС "ОККО") бизнесмена Виталия Антонова приобрести контроль над ООО "Сталис-ИФ", занимающегося оптовой торговлей твердым, жидким топливом.

Согласно сообщению АМКУ, "Галнафтогазу" предоставлено разрешение приобрести долю в уставномкапитале ООО "Сталис-ИФ", обеспечивающую превышение 50% голосов в высшем органе управления общества.

По данным Единого госреестра юридических и физических лиц (ЕГР), конечным бенефициарным собственником ООО "Сталис-ИФ" (уставный капитал 8 млн грн) является Игорь Фрезюк, основным видом деятельности – оптовая торговля твердым, жидким топливом.

"Сталис-ИФ" основана в 2014 году, ее участниками являются "Укрсервис" (99,99%). По итогам 20017 года чистый убыток компании сократился на 17,2% – 61,5 тыс. грн.

Ранее АМКУ предоставлял разрешение "Галнафтогазу" на приобретение контрольного пакета акций таких дочерних компаний "Укрсервиса", как ЧП "Олимп-Сервис", ООО "Тувар", ООО "Петрол Груп".

Мажоритарным акционером "Галнафтогаза", управляющего сетью, является Виталий Антонов. Среди миноритарных акционеров – Европейский банк реконструкции и развития.