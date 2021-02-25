"Концерн Галнафтогаз" планирует начать строительство 1-й очереди курорта "Славсько" на $100 млн весной 2022 г.

Эксклюзивное интервью первого вице-президента "Концерна Галнафтогаз" Васыля Даниляка информационному агентству "Интерфакс-Украина"

(подается на украинском языке)

- Розкажіть, що саме планується відновити та створити у Славському.

- "Славсько" сьогодні – це недооцінена туристична перлина на карті України з давніми традиціями. На жаль, з початку незалежності України тут не оновили стару гірськолижну інфраструктуру, яку було збудовано ще за радянських часів. І наші акціонери, і працівники компанії з дитинства робили свої перші спуски на лижах саме у Славське. Тому ідея відродження слави курорту, а також, як наслідок, підняття загального рівня життя в цьому регіоні - це в певній мірі і наша громадянська місія, а не просто бізнес-проект.

Ми плануємо розвивати "Славсько" як найкращий і найсучасніший всесезонний курорт України. Що стосується зимової частини, то у різних чергах буде реалізовано 75 км трас, ми плануємо збудувати дві гондоли, одна на 3 км, друга на 2,2 км, чотирьох та шестимісні крісельні витяги. Повністю всі схили будуть обладнані системою засніження, створено сучасні засоби безпеки на схилах, які відповідатимуть міжнародним стандартам. За умови отримання усієї дозвільної документації будівництво першої черги гірськолижної інфраструктури – а це близько 20 км трас – реалістично розпочати навесні 2022 року. Термін будівництва першої черги становитиме два роки.



- Раніше називався строк старту весна 2021 року. Чим викликано гальмування?

- На 75% земельні ділянки, на яких планується будівництво гірськолижного курорту, вже відведено. Але є земельні ділянки Галсільлісу, який знаходяться у керуванні комунального лісного господарства Львівської обласної ради, а також землі держлісгоспу, які по майстер-плану курорту попадають на майбутні витяги і траси. Тож необхідно пройти процедуру вилучення цих земельних ділянок з лісового фонду для цілей рекреації. Після проходження відповідних процедур по затвердженню генерального та детального плану території майбутнього курорту ми звернемось до Львівської обласної ради та Кабінету міністрів з клопотанням виділити частину лісових земель для реалізації цього проєкту. І сподіваємось, що дані бюрократичні процедури пройдуть без затримок.

Поки ми не маємо цих рішень, не можемо звертатись за отриманням містобудівних умов та обмежень для проектування. Загальний концепт-проект курорту у нас є, його розробили спеціалісти з австрійської компанії ILF, але ми його повинні адаптувати під українські будівельні вимоги і стандарти та пройти процедуру експертизи проекту у державних органах.



- Скільки вже інвестовано?

- У підготовчі роботи по великому проекту інвестовано близько $25 млн, додатково найближчим часом нам потрібно буде інвестувати біля $10-12 млн. у електрику для першої черги курорту. А реалізація самої першої черги, 20 км траси, буде коштувати порядка $100 млн – гондоли, системи засніження, штучні озера для роботи системи засніження, ратраки, базова інфраструктура для цієї катальної зони.



- Чи будете інвестувати у об’єкти розміщення?

- Ми плануємо як курорт інвестувати у об’єкти готельної інфраструктури, а також залучати партнерів - третіх осіб.



- Назвіть орієнтовний обсяг інвестицію у весь проєкт?

- Всі черги створення гірськолижної інфраструктури, не враховуючі готелі – орієнтовно $500 млн. Першу чергу ми будемо реалізувати як за власні кошти, так і залучати довгострокове банківське фінансування за кордоном, також плануємо працювати з експортними агентствами країн-виробників обладнання з Австрії та Італії (гондоли, крісельні витяги, системи засніження, ратраки та інше спеціалізоване обладнання).



- На яку ємність курорту ви розраховуєте?

- Всі черги – орієнтовно 20-25 тисяч туристів щоденно.



- Чи достатньо для логістики такого обсягу існуючих доріг та залізниці?

- Як демонструє приклад Буковелю, достатньо навіть дороги пристойної якості. У Славського є серйозна перевага – залізнична станція, тож туристи вже цього року мають змогу комфортно приїхати сюди на швидкісному потязі. А реалізація «Малого Карпатського кола» вирішить проблему «пікових навантажень» на дороги, зніме з Славсько статус "тупикового" курорту. Згідно цим держпроєктом, Славсько отримає вихід ще на дві міжнародні траси, додатковий переїзд в Закарпатську та Івано-Франківську області. Таким чином заїзд та роз’їзд майбутніх туристів буде максимально комфортним. А ще вони звідси зможуть за 30-40 хвилин добратись до знаних туристичних якорів – Синєвирського озера, Шипотського водоспаду, Східниці, Трускавця, Боржави, Плаю. Славсько може стати мультиплікатором для цих локацій.



- Яку літню інфраструктуру ви плануєте?

- Туристичні піші маршрути, велосипедна інфраструктура, мотузкові парки, родельбан, дитячі тематичні парки і обов’язково штучна рекреаційна водойма.



- Як оцінюєте окупність проекту?

- Враховуючи, що зимовий сезон у нас в Україні біля 100 днів (порівняно з 120-140 в Австрії чи Італії) та значно нижчу порівняно з європейськими аналогами вартість скіпасів, окупність інвестицій у гірськолижну інфраструктуру не може бути менше 15 років. Тому не кожна компанія в Україні зважиться на таку довгострокову інвестицію. Тільки завдяки нашій бездоганній діловій та фінансовій репутації інвестори та кредитори готові з нами йти в такий масштабний проект, який створить орієнтовно 5 тис. нових робочих місць на курорті та 25 тис. нових робочих місць в цілому по регіону.