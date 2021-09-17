Экономика

10:26 17.09.2021

"Галнафтогаз" планирует ввести в эксплуатацию первую очередь ГНС в Броварах весной 2022г

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"Галнафтогаз" планирует ввести в эксплуатацию первую очередь ГНС в Броварах весной 2022г

ПАО "Концерн "Галнафтогаз" планирует ввести в эксплуатацию первую очередь газонаполнительной станции (ГНС) в Броварах (Киевская обл.) весной 2022 года, сообщил главный инженер ЧП "Нафтотерминал" (100%-ная "дочка" концерна) Степан Пелех.

"Ориентировочно запуск состоится в марте 2022 года. По состоянию на сегодня ведутся строительно-монтажные работы, провели колею, готовность объекта 60%», - сказал он журналистам в четверг.

По словам главного инженера, изначально планировалось завершить первый этап строительства ГНС до конца текущего года, но из-за пандемии COVID-19 ряд поставщиков отсрочил поставки оборудования – компрессоров, насосов, автоматических задвижек.

Инвестиции в первый этап составят до $3 млн, в т.ч. за счет ранее привлеченных заемных средств IFC.

"Проект в Броварах реализуется в три этапа. На первом мы хотим предоставлять услуги по перевалке газа: поступающие ж/д-цистерны будут не сливать его в хранилища, а сразу грузить в автоцистерны. Это обеспечит скорость и оборачиваемость", - пояснил Пелех. При этом "Галнафтогаз" рассматривает возможность покупки своего локомотива для подачи к ГНС вагонов.

На первом этапе будут смонтированы два резервуара по 200 куб. м. "Фактически они будут выполнять функцию буферных емкостей, которые позволят отбирать пары из вагонов и закачивать напрямую в автоцистерны", - уточнил Пелех.

Второй этап предусматривает строительство еще восьми резервуаров по 200 куб. м, что позволит уже хранить продукт и делать его запасы.

"Третий этап – это достройка еще десяти "двухсоток", т.е. мы выйдем на 4 тыс. куб. м», - резюмировал Пелех.

Как сообщалось, "Галнафтогаз" в 2018 году ввел в эксплуатацию Золочивскую ГНС (Львовская обл.), резервуарный парк которой дает возможность одновременно хранить 2 тыс. куб. м сжиженного газа. Помимо покрытия собственных операционных нужд компания также принимает на хранение ресурс от сторонних заказчиков.

В составе ГНС обустроена железнодорожная эстакада, которая может одновременно принимать четыре вагон-цистерны, и автомобильная эстакада с системой автоналива, которая может параллельно обслуживать четыре газовоза со скоростью заполнения цистерны в 1,5-2 часа. ГНС оборудована одними железнодорожными и четырьмя автомобильными весами. На объекте также работает лаборатория по контролю качества сжиженного газа.

Инвестиции в проект составили $4,6 млн.

Сеть АЗК ОККО ("Концерн Галнафтогаз") входит в состав OKKO Group и является одной из крупнейших автозаправочных сетей в Украине, которая насчитывает 417 автозаправочных комплексов.

В структуре компании действует крупнейшая сеть заведений питания в дороге, работающих под брендами Hot café, A la minute, Pasta Mia и Meiwei. Подразделения компании занимаются реализацией товаров через магазины на АЗК, продажей нефтепродуктов большим и малым оптом, предоставляют услуги по экспертизе качества топлива, хранения и транспортировки нефтепродуктов.

В сети ОККО действует 10 собственных нефтебаз, 1 ГНС, Херсонский нефтеперевалочный комплекс, 19 стационарных и мобильных лабораторий контроля качества нефтепродуктов.

Мажоритарным акционером компании является Виталий Антонов, среди миноритарных – Европейский банк реконструкции и развития.

Потребление сжиженного газа (LPG) автотранспортном в Украине за последние пять лет выросло почти вдвое, превысив в 2020 году отметку 2 млн тонн.

Теги: #бровары #гнс #галнафтогаз
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