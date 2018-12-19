Экономика

10:09 19.12.2018

"Укрзализныця" увеличила в 2 раза пропускную способность участка Мариуполь-Волноваха- Камыш-Заря -Запорожье

2 мин читать
"Укрзализныця" увеличила в 2 раза пропускную способность участка Мариуполь-Волноваха- Камыш-Заря -Запорожье

АО "Укрзализныця" увеличила возможности для транспортировки грузов на участке Мариуполь - Волноваха - Камыш-Заря - Запорожье до 30 пар поездов (24 пары грузовых, четыре - пассажирских и две - пригородных поездов) ежесуточно.

При этом, как отмечается на сайте компании, действующий график позволяет увеличить объемы железнодорожного движения этой участка до 33-35 пар поездов (26-28 пар грузовых, пять - пассажирских и две - пригородных).

"Увеличение количества грузовых поездов на мариупольском направлении - это одно из обязательств, которое взяла на себя "Укрзализныця" в ходе переговоров с участниками рынка о необходимости индексации тарифов на грузоперевозки", - написал и.о. главы "Укрзализныци" Евгений Кравцов в Facebook.

На участке также увеличено количество локомотивов, задействованных в перевозочном процессе - сейчас на этом направлении проходят обкатку новейшие локомотивы производства General Electric.

В "Укрзализныце" отметили, что увеличение пропускной способности направления обеспечило положительную динамику основных показателей работы железнодорожного транспорта.

"Объемы пассажирских перевозок благодаря проведенным работам выросли в дальнем сообщении практически в 1,5 раза (с 365 тыс. до 579 тыс. человек), в пригородном сообщении - в три раза (с 173 тыс. до 534 тыс. пассажиров)",- указано в сообщении.

В рамках реконструкции объектов железнодорожного транспорта на участке Роды - Камыш-Заря железнодорожники провели путевое развитие стыковочной станции Камыш-Заря, где были уложены два дополнительных приемо-отправочных пути и семь стрелочных переводов. А на 327-м км перегона Магедово - Камыш-Заря железнодорожники восстановили разъезд, уложили два приемоотправочных пути, четыре стрелочных перевода и два сбрасывающих остряка.

В компании отметили, что еще в 2017 году участок Запорожье-Волноваха был одним из самых "узких мест" направления, так как максимальные объемы движения на нем составляли 22 пары поездов (16 пар грузовых, четыре - пассажирских и две - пригородных).

Как сообщалось, "Укрзализныця" ожидает роста чистой прибыли в 2018 году в 2,7 раза и планирует увеличить ее еще почти в 15 раз в 2019 году

Теги: #грузовые_поезда #укрзализныця #мариуполь_запорожье
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

"Укрзализныця" запустит ночной экспресс из Запорожья в Ужгород, первый рейс – 16 декабря

"Укрзализныця" направит тепловозы GE на перевозку руды в Мариуполь, зерна - в порт Николаева

"Укрзализныця" получит новое правление в I кв. 2019г

"Укрзализныця" назначила дополнительный поезд "Интерсити+" Киев-Харьков к новогодним праздникам

Глава "Укрзализныци" отрицает влияние на работу компании обострения в Азовском регионе

"Укрзализныця" назначила еще 2 дополнительных поезда Киев-Львов к новогодним праздникам

Канадская Bombardier может принять участие в конкурсе на поставку локомотивов "Укрзализныци" - Омелян

"Укрзализныця" открыла продажу билетов на первые 5 дополнительных поездов в новогодне-рождественский период

Прецедент назначения набсоветом "Укрзализныци" менеджмента может быть расширен на "Укрэнерго", другие компании – министр Кабмина

АМКУ счел тарифы "Укрзализныци" на аренду вагонов рыночными

ПОСЛЕДНЕЕ

НБУ принял решение о ликвидации ВТБ Банка

В январе Конгресс США заслушает информацию о выделении Украине $125млн военной помощи - Волкер

Кабмин одобрил реструктуризацию долга "Киевтеплоэнерго" перед НАК "Нафтогаз Украины"

Рада вернула НПФ статус неприбыльных организаций

Поддержка МВФ и Всемирным банком Украины позволит финансово уверенно пройти пиковый по долговым выплатам 2019г – Гройсман

Цена Brent падала до менее $57 за баррель впервые с октября 2017г

Украинские садоводы не могут удовлетворить спрос азиатских импортеров на яблоко даже в условиях перепроизводства

Кабмин утвердил порядок списания части долга Киева по еврооблигациям

Группа "Нафтогаз" намерена участвовать в конкурсах на углеводородные СРП - Коболев

Украина должна войти в пятерку крупнейших партнеров ЕБРР – Чакрабарти

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА