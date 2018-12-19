"Укрзализныця" увеличила в 2 раза пропускную способность участка Мариуполь-Волноваха- Камыш-Заря -Запорожье

АО "Укрзализныця" увеличила возможности для транспортировки грузов на участке Мариуполь - Волноваха - Камыш-Заря - Запорожье до 30 пар поездов (24 пары грузовых, четыре - пассажирских и две - пригородных поездов) ежесуточно.

При этом, как отмечается на сайте компании, действующий график позволяет увеличить объемы железнодорожного движения этой участка до 33-35 пар поездов (26-28 пар грузовых, пять - пассажирских и две - пригородных).

"Увеличение количества грузовых поездов на мариупольском направлении - это одно из обязательств, которое взяла на себя "Укрзализныця" в ходе переговоров с участниками рынка о необходимости индексации тарифов на грузоперевозки", - написал и.о. главы "Укрзализныци" Евгений Кравцов в Facebook.

На участке также увеличено количество локомотивов, задействованных в перевозочном процессе - сейчас на этом направлении проходят обкатку новейшие локомотивы производства General Electric.

В "Укрзализныце" отметили, что увеличение пропускной способности направления обеспечило положительную динамику основных показателей работы железнодорожного транспорта.

"Объемы пассажирских перевозок благодаря проведенным работам выросли в дальнем сообщении практически в 1,5 раза (с 365 тыс. до 579 тыс. человек), в пригородном сообщении - в три раза (с 173 тыс. до 534 тыс. пассажиров)",- указано в сообщении.

В рамках реконструкции объектов железнодорожного транспорта на участке Роды - Камыш-Заря железнодорожники провели путевое развитие стыковочной станции Камыш-Заря, где были уложены два дополнительных приемо-отправочных пути и семь стрелочных переводов. А на 327-м км перегона Магедово - Камыш-Заря железнодорожники восстановили разъезд, уложили два приемоотправочных пути, четыре стрелочных перевода и два сбрасывающих остряка.

В компании отметили, что еще в 2017 году участок Запорожье-Волноваха был одним из самых "узких мест" направления, так как максимальные объемы движения на нем составляли 22 пары поездов (16 пар грузовых, четыре - пассажирских и две - пригородных).

Как сообщалось, "Укрзализныця" ожидает роста чистой прибыли в 2018 году в 2,7 раза и планирует увеличить ее еще почти в 15 раз в 2019 году