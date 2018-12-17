ЕИБ выделит EUR50 млн на транспортную инфраструктуру в Украине, EUR10 млн - на поддержку высшего образования

Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) согласовал с украинским правительством ряд финансовых соглашений, в частности, стороны подписали соглашение о выделении кредита в EUR50 млн на улучшение транспортной инфраструктуры и гранта на EUR10 млн – на поддержку системы высшего образования, сообщается в пресс-релизе банка.

"Результатами проектов, которые было сегодня подписаны, станет создание быстрой и более безопасной транспортной инфраструктуры, лучших учебных заведений и дополнительных ресурсов в программах высшего образования", – цитирует пресс-служба вице-президента ЕИБ Вазила Худака в понедельник.

Кредит в EUR50 млн будет направлен на транспортные проекты, в частности, на повышение уровня безопасности дорожного движения, сообщения, управления и контроля за движением.

На первом этапе проект сфокусируется на интеллектуальных транспортных системах национальных дорог, строительстве отсутствующего участка северного дорожного объезда Тернополя вдоль расширенной сети TEN-T (Трансъевропейская транспортная сеть).

Помимо этого, проект предусматривает создание многоуровневых железнодорожных переездов и будет поддерживать развитие будущих инвестиций между ЕС и Украиной.

"ЕС выделил грант в размере EUR14 млн на реализацию проекта – строительства объездной дороги Тернополя и грант на EUR1,85 млн для подготовки и реализации проекта. Оба гранта предоставлены Инвестиционной платформой соседства (NIP)", – напоминает ЕИБ в сообщении.

Как поясняется в пресс-релизе, согласно подписанному в понедельник соглашению между Украиной и ЕИБ, грант в EUR10 млн будет доступен из фонда E5P (Восточноевропейское партнерство по энергоэффективности и окружающей среде).

"Грант поможет финансировать проект "Высшее образование Украины", который уже поддерживает ЕИБ. Помимо этого, банк согласовал меморандум о взаимопонимании с Министерством образования и науки для подготовки проекта, цель которого – создание ведущих образовательных центров в стране", – указывается в релизе.

В ЕИБ отметили, что ранее данный образовательный проект уже получил займ от банка в размере EUR120 млн и EUR30 млн – от Северной экологической финансовой корпорации (NEFCO).

Средства пойдут на финансирование семи университетов в Чернигове, Харькове, Киеве, Львове, Полтаве, Суммах и Виннице для сокращения потребления энергии в зданиях.

Ранее Инвестиционный фонд соседства также поддержал этот проект, предоставив грант в размере EUR3 млн, отмечается в релизе.

Согласно сообщению, подписание данных соглашений состоялось в рамках заседания Совета ассоциации Украина-ЕС в понедельник в Брюсселе.