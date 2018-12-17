Экономика

15:33 17.12.2018

ЕИБ выделит EUR50 млн на транспортную инфраструктуру в Украине, EUR10 млн - на поддержку высшего образования

2 мин читать
ЕИБ выделит EUR50 млн на транспортную инфраструктуру в Украине, EUR10 млн - на поддержку высшего образования

Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) согласовал с украинским правительством ряд финансовых соглашений, в частности, стороны подписали соглашение о выделении кредита в EUR50 млн на улучшение транспортной инфраструктуры и гранта на EUR10 млн – на поддержку системы высшего образования, сообщается в пресс-релизе банка.

"Результатами проектов, которые было сегодня подписаны, станет создание быстрой и более безопасной транспортной инфраструктуры, лучших учебных заведений и дополнительных ресурсов в программах высшего образования", – цитирует пресс-служба вице-президента ЕИБ Вазила Худака в понедельник.

Кредит в EUR50 млн будет направлен на транспортные проекты, в частности, на повышение уровня безопасности дорожного движения, сообщения, управления и контроля за движением.

На первом этапе проект сфокусируется на интеллектуальных транспортных системах национальных дорог, строительстве отсутствующего участка северного дорожного объезда Тернополя вдоль расширенной сети TEN-T (Трансъевропейская транспортная сеть).

Помимо этого, проект предусматривает создание многоуровневых железнодорожных переездов и будет поддерживать развитие будущих инвестиций между ЕС и Украиной.

"ЕС выделил грант в размере EUR14 млн на реализацию проекта – строительства объездной дороги Тернополя и грант на EUR1,85 млн для подготовки и реализации проекта. Оба гранта предоставлены Инвестиционной платформой соседства (NIP)", – напоминает ЕИБ в сообщении.

Как поясняется в пресс-релизе, согласно подписанному в понедельник соглашению между Украиной и ЕИБ, грант в EUR10 млн будет доступен из фонда E5P (Восточноевропейское партнерство по энергоэффективности и окружающей среде).

"Грант поможет финансировать проект "Высшее образование Украины", который уже поддерживает ЕИБ. Помимо этого, банк согласовал меморандум о взаимопонимании с Министерством образования и науки для подготовки проекта, цель которого – создание ведущих образовательных центров в стране", – указывается в релизе.

В ЕИБ отметили, что ранее данный образовательный проект уже получил займ от банка в размере EUR120 млн и EUR30 млн – от Северной экологической финансовой корпорации (NEFCO).

Средства пойдут на финансирование семи университетов в Чернигове, Харькове, Киеве, Львове, Полтаве, Суммах и Виннице для сокращения потребления энергии в зданиях.

Ранее Инвестиционный фонд соседства также поддержал этот проект, предоставив грант в размере EUR3 млн, отмечается в релизе.

Согласно сообщению, подписание данных соглашений состоялось в рамках заседания Совета ассоциации Украина-ЕС в понедельник в Брюсселе.

Теги: #еиб #кредит
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

ЕБРР и ЧБТР выделят EUR36 млн кредита на строительство в Украине трех СЭС

ЕБРР выделил "Укрзализныци" $150 млн на приобретение новых грузовых полувагонов

Венгрия готова выделить Украине $50 млн кредита на дороги Закарпатья

ЕИБ и E5P предоставят EUR5,11 млн на модернизацию "Николаевводоканала"

Гройсман планирует в декабре посетить Брюссель для подписания новых документов о сотрудничестве с ЕИБ

Порошенко одобрил ратификацию финсоглашения между Украиной и ЕИБ по проекту модернизации инфраструктуры "Укрзализныци"

ЕБРР может предоставить "Укргазвыдобуванню" кредит EUR51,9 млн для приобретения установок по ремонту скважин

ЕИБ выделит EUR50 млн кредит на расшивку узких мест "Укрзализныци" и "Укравтодора"

Мининфраструктуры и ЕИБ запустили информкампанию по снижению скорости на автодорогах

Кабмин намерен вновь смягчить условия по одному из крупных кредитов Ощадбанка для "Нафтогаза"

ПОСЛЕДНЕЕ

Банковский сектор Украины в 2018г может получить рекордную за 10 лет прибыль – Рожкова

Сбербанк и ПИБ сохраняют приемлемый уровень ликвидности, НБУ призывает суды пересмотреть практику ареста активов – Рожкова

ЕС призвал Украину к скорейшему анбандлингу на рынке газа и э/э

Украина ожидает 2-й транш макрофинансовой помощи ЕС в сумме EUR500 млн в начале 2019г

ЕС призывает Украину улучшать деловой и инвестклимат, снять мораторий на экспорт леса-кругляка

Депутат Козак отчитался о покупке группы телеканалов "112 Украина" стоимостью 72,9 млн грн

Экспортная пошлина на нефть в РФ с 1 января снизится на $46,1, до $89

Цены на нефть вяло повышаются, Brent у $60,4 за баррель

Затвердження підготовленої у виконання рішення РНБО нової Морської доктрини України понад місяць блокує апарат Кабміну - "Укрсудпром"

Украинские рыбаки потеряют возможность рыбачить в Азовском море без согласования украинско-российской комиссией – Госрыбагентство

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА