Экономика

15:14 12.12.2018

Гройсман поручил профильным министерствам до конца 2018г разработать нормативную базу для запуска электронных аукционов леса

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Гройсман поручил профильным министерствам до конца 2018г разработать нормативную базу для запуска электронных аукционов леса

Премьер-министр Владимир Гройсман поручил и.о. министра аграрной политики и продовольствия Максиму Мартынюку и министру юстиции Павлу Петренко разработать и до конца 2018 года внести на рассмотрение правительства проект постановления об обязательной продаже лесных ресурсов через электронные аукционы.

"До конца этого месяца, до конца года вам личное поручение совместно с Минюстом и секретариатом Кабмина внести на рассмотрение правительства решение о внедрении прозрачных аукционов по продаже леса. И чтобы только на аукционах продавали", – сказал В.Гройсман в ходе правительственного заседания в среду, обращаясь к М.Мартынюку.

Он также отметил необходимость введения электронного учета лесных ресурсов.

Как отметил М.Мартынюк, в настоящее время лесные ресурсы реализовываются через различные биржи.

"Но я ежемесячно получаю обращения от лесоперерабатывающих промышленников о наличии у них проблемы с этим. Лоты слишком малы, лоты неудобные. Сортамент не выдерживается: то есть закупают одну древесину, приезжают – а она совсем другая", – отметил он.

Приказ, регулирующий продажу их на электронных аукционах, отменен в судебном порядке.

Минагропрод разрабатывает новую нормативную базу, добавил и.о. министра.

Теги: #гройсман #электронные_закупки #лес #кабмин
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