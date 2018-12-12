Правительство утвердило финплан аэропорта "Борисполь" на 2019г.

Кабинет министров Украины утвердил финансовый план Государственного предприятия "Международный аэропорт "Борисполь" (Киев), крупнейшего аэропорта страны, на 2019 год с прогнозным показателем чистой прибыли в размере 1,102 млрд грн, что на 22% меньше показателя чистой прибыли в финплане на 2018 год.

Соответствующее распоряжение, текстом которого располагает агентство "Интерфакс-Украина", Кабмин принял на заседании в среду.

Согласно ему, чистый доход предприятия на 2019 год запланирован в объеме 4,501 млрд грн. (+15% к плановому показателю на 2018 год), валовая прибыль – 1,922 млрд грн (сокращение на 10,8%), EBITDA – 2,303 млрд грн (сокращение на 6,5%), рентабельность EBITDA – 51,2% (сокращение на 11,5 п.п.).

В финплане аэропорта на 2019 год отмечается, что на снижение чистой прибыли предприятия влияет распространение стимулирующих коэффициентов к аэропортовым сборам в размере до 80% на всех авиаперевозчиков в соответствии с рекомендациями Антимонопольного комитета Украины. Также на это влияет увеличение общих затрат предприятия (на 33%) вследствие роста пассажиропотока, введения в работу дополнительного терминала, повышения социальных стандартов и мотивации для персонала.

Прибыль до налогообложения ожидается на уровне 1,345 млрд грн (сокращение на 22,2% к соответствующему показателю финплана на 2018 год), выплаты в пользу государства – 0,557 млрд грн (сокращение на 46,8%), капитальные инвестиции – 2,484 млрд грн (+11,1%).

По итогам 2018 года аэропорт планирует перевезти 12,553 млн пассажиров, а по итогам 2019 года – 14,364 млн пассажиров (рост на 14,4%).

В проекте финплана "Борисполя" на 2019 год откорректированы показатели финплана на 2018 год, а именно: чистую прибыль (1,415 млрд грн вместо 1,388 млрд грн в первой редакции), EBITDA (2,464 млрд грн вместо 2,473 млрд грн), рентабельность EBITDA (62,7% вместо 69,9%), а также показатели прибыли до налогообложения, выплат в пользу государства и капинвестиций.

По итогам 2017 года международный аэропорт Борисполь" получил рекордный для предприятия доход в размере около 4,1 млрд грн, и обслужил 10,6 млн пассажиров, что на 22,1% больше, чем в 2016 году.

Международный аэропорт "Борисполь" является крупнейшим в Украине с общей занимаемой площадью около 1 тыс. га. Имеет две взлетно-посадочных полосы: одну - длиной 4 тыс. м, шириной 60 м, вторую - длиной 3,500 тыс. м, шириной 63 м. На его территории расположены четыре пассажирских терминала и почтово-грузовой комплекс.