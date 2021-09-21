Финпланы-2021 выполнят или перевыполнят 9 из 10 членов AmCham в Украине – опрос

Текущий год будет, в целом, позитивным для украинского бизнеса: 62% компаний достигнут запланированных финансовых результатов, а 28% – перевыполнят финплан, свидетельствует проведенный Американской торговой палатой в Украине (AmCham) с компанией "Citi Украина" опрос 100 руководителей и топ-менеджеров.

"Только 10% компаний не смогут достичь запланированных финансовых результатов", – отмечается в релизе во вторник.

Согласно ему, доходы по итогам 2021 года возрастут у 59% опрошенных, останутся неизменными у 36%, а снизятся лишь у 5%, тогда как в мартовском опросе через год после начала локдауна про рост доходов заявили 40%, а про их снижение – 37% респондентов.

Согласно новому исследованию, роста числа сотрудников на конец текущего года ожидают 42% участников опроса, а сокращения – 6%, тогда как полгода назад это соотношение было 24% к 20%.

В то же время гибридный рабочий процесс, введенный во время пандемии, пока остается наиболее распространенной формой работы – о нем заявило 74% респондентов по сравнению с 82% в апреле. Еще у 17% компаний все работники вернулись в офис, а у 9% продолжают работать удаленно.

В среднем от 20% до 50% сотрудников компаний переболели COVID-19, а вакцинировались 40-70%, тогда как в марте переболевших было от 5% до 30%, а 59% планировали популяризировать вакцинацию среди работников.

В отношении инвестиций, на конец этого года их увеличение прогнозируют 35% опрошенных, а уменьшение – 10%, тогда как в марте соотношение было 19% к 15%.

Почти все участники исследования – 93% – назвали приоритетом №1 для правительства внедрение реальной и эффективной судебной реформы, верховенства права, справедливого правосудия и искоренения коррупции.

Топ-3 ключевых опасения в отношении ведения бизнеса в следующие шесть месяцев – возможность нового локдауна – 61%, геополитическая неопределенность – 53% и обострение конфликта с Россией – 39%.

В марте Топ-3 была на две трети другой: неясность в отношении вакцин – 69%, продолжение локдауна – 57% и безопасность сотрудников – 47%. Теперь безопасность сотрудников ушла на 5 место – 22%, а перед ней и за ней опасения невозможности выполнить финплан и инвестировать – соответственно 29% и 16%, что, примерно, соответствует ситуации полугодичной давности. Тогда в опросе ни геополитика, ни Россия не вошли в число первых семи опасений.