Экономика

17:28 10.12.2018

Ассоциация производителей молока открыла молочный кооператив в Умани стоимостью около 1 млн грн

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Ассоциация производителей молока открыла молочный кооператив в Умани стоимостью около 1 млн грн

 Ассоциация производителей молока открыла "Первый молочный кооператив" в Умани (Черкасская обл.), инвестиции в который составили около 1 млн грн.

"На сегодняшний день кооператив объединяет 12 сельхозпроизводителей. Они контролируют 2,5 тыс. голов КРС. Кооператив покроет Черкасскую, Киевскую, Винницкую и, возможно, Кировоградскую области", - сообщила пресс-служба ассоциации.

По данным Ассоциации производителей молока, кооператив в 2019 году намерен выйти на мощность приема молока 70 тонн в сутки. В планах на 2019 год - принять 21,240 тыс. тонн молока.

"В 2020-2021 гг. планируем выйти на мощность приема 150 тонн в сутки и с конца 2021 года начать перерабатывать молоко", - отметили в ассоциации.

Теги: #молоко #черкасская_область #кооператив
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