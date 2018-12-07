Экономика

16:28 07.12.2018

По инициативе Тимошенко и "Батькивщины" местные советы требуют от Порошенко отменить решение о повышении цены на газ

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По инициативе Тимошенко и "Батькивщины" местные советы требуют от Порошенко отменить решение о повышении цены на газ

По инициативе лидера парламентской фракции "Батькивщина" Юлии Тимошенко и фракций одноименной партии местные советы разных уровней продолжают обращаться к президенту Украины Петру Порошенко с требованием немедленно отменить решение о повышении цены на газ для населения.

"Так, соответствующие обращения к власти на своих внеочередных сессиях приняли 181 совет 176 местных и 5 областных", - сообщает в пятницу пресс-служба партии "Батькивщина".

Как отмечал народный депутат от фракции "Батькивщина" Юрий Одарченко, решение о повышении цены на газ - это свидетельство неумелой политики власти.

"Повышение цены на газ не имеет никакого экономического обоснования. Депутаты от "Батькивщины" инициировали проведение внеочередных сессий советов с требованием немедленно отменить решение о повышении цены на газ для населения"- заявил он.

По его словам, "обоснование повышения тарифов на газ к рыночным ценам - прикрытие очередной схемы обогащения власти за счет простых украинский".

Теги: #газ #тимошенко #батькивщина #цена
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