По инициативе Тимошенко и "Батькивщины" местные советы требуют от Порошенко отменить решение о повышении цены на газ

По инициативе лидера парламентской фракции "Батькивщина" Юлии Тимошенко и фракций одноименной партии местные советы разных уровней продолжают обращаться к президенту Украины Петру Порошенко с требованием немедленно отменить решение о повышении цены на газ для населения.

"Так, соответствующие обращения к власти на своих внеочередных сессиях приняли 181 совет 176 местных и 5 областных", - сообщает в пятницу пресс-служба партии "Батькивщина".

Как отмечал народный депутат от фракции "Батькивщина" Юрий Одарченко, решение о повышении цены на газ - это свидетельство неумелой политики власти.

"Повышение цены на газ не имеет никакого экономического обоснования. Депутаты от "Батькивщины" инициировали проведение внеочередных сессий советов с требованием немедленно отменить решение о повышении цены на газ для населения"- заявил он.

По его словам, "обоснование повышения тарифов на газ к рыночным ценам - прикрытие очередной схемы обогащения власти за счет простых украинский".