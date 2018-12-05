Namsen Limited бизнесмена Веревского увеличила долю в "Кернеле" до 39,93%

Компания Namsen Limited, подконтрольная председателю совета директоров агрохолдинга "Кернел" Андрею Веревскому, 29 ноября 2018 года приобрела 56,744 тыс. акций "Кернела" по средней цене PLN52,72 ($13,94 по текущему курсу).

Согласно сообщению "Кернела" на сайте Варшавской фондовой биржи (WSE), в результате Namsen увеличила свою долю в компании с 39,86% до 39,93%, а общее количество принадлежащих ей акций агрохолдинга достигло 32 млн 176,775 тыс.

Как сообщалось, в период с 8 по 13 ноября эта компания А.Веревского приобрела 178,186 тыс. акций "Кернела" по PLN51,36.

"Кернел" – крупнейший в мире производитель и экспортер подсолнечного масла, ведущий производитель и поставщик сельскохозяйственной продукции из региона Черноморского бассейна на мировые рынки. Вертикально интегрированная структура компании строится на тесно связанных между собой бизнес-сегментах: производство, экспорт и внутренние продажи подсолнечного масла; растениеводство; экспорт зерновых культур; предоставление услуг по хранению и перевалке зерна на элеваторах и портовых терминалах. Земельный банк "Кернел" в Украине составляет 550 тыс. га.

"Кернел" в 2018 финансовом году (ФГ, июль-2017 - июнь-2018) сократил чистую прибыль в 3,2 раза - до $55,95 млн по сравнению с 2017 ФГ. Выручка за этот период выросла на 10,8% - до $2,403 млрд, EBITDA сократилась на 30,3%, до $222,5 млн.