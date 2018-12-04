ЕБРР и IFC предоставят финподдержку для модернизации теплоэнергетического комплекса Киева

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) совместно с Международной финансовой корпорацией (IFC) предоставят финансовую поддержку для модернизации столичного теплоэнергетического комплекса, сообщила пресс-служба городского головы.

Как сообщается, финансирование проведут в рамках Меморандума о развитии теплоэнергетического комплекса Киева, который КГГА, КП "Киевтеплоэнерго" и международные партнеры подпишут в середине декабря.

"Для нас особенно важно, что сегодня у нас есть первые результаты совместной работы, воплотившиеся в проект Меморандума о развитии теплоэнергетического комплекса Киева между КГГА, "Киевтеплоэнерго" Агенством США по международному развитию (USAID), ЕБРР, IFC. Через 10 дней мы должны подписать Меморандум между всеми сторонами", – цитируется в сообщении городской голова Виталий Кличко.

Согласно сообщению, инвестиции планируется направить на обновление инфраструктуры теплоэнергетического комплекса, повышение качества услуг, предоставляемых "Киевтеплоэнерго", а также на уменьшение себестоимости этих услуг.

Рекомендуется также оптимизировать организационную и управленческую структуры "Киевтеплоэнерго", а также создать наблюдательный совет, который обеспечит прозрачность деятельности предприятия и подготовит его к привлечению частных инвестиций.

По словам В.Кличко, возвращение теплоэнергетического комплекса под управление города позволило "спасти" систему централизованного теплоснабжения.

"Мы нацелены на то, чтобы не только сохранить уникальный теплоэнергетический комплекс, который вернули в управление города, но и улучшить его работу, создать новый стандарт качества предоставления услуг для потребителей", – подчеркнул городской голова.