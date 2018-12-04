"Фоззи Групп" намерена привлечь 1,94 млрд грн через допэмиссию

ЧАО "Фоззи Групп" (Вишневое Киевской обл.), входящее в торгово-промышленную группу (ТПГ) Fozzy Group, намерено привлечь 1,94 млрд грн и увеличить уставный капитал в 15 раз – до 32 млн грн с 2 млн грн.

Согласно сообщению компании в системе раскрытия информации НКЦБФР, соответствующее решение приняло внеочередное общее собрание акционеров 31 октября 2018 года.

Как уточняется в сообщении, компания планирует разместить 30 млн шт. простых именных акций, что превышает 25% уставного ее капитала, номиналом 1 грн за акцию за счет дополнительных взносов.

Цена размещения – 64,88 грн за акцию.

По информации компании, привлеченные в результате частного размещения акций средства планируется вложить в корпоративные права предприятий оптовой и розничной торговли.

ЧАО "Фоззи Групп" создано в 2005 году. Основным видом деятельности является деятельность холдинговых компаний.

Чистая прибыль компании в 2017 году сократилась в шесть раз по сравнению с 2016 годом – до 165,4 млн грн, активы на 16,6% - до 1 млрд 572 млн грн. В то же время компания полностью погасила долгосрочные обязательства.

Основным акционером ЧАО, согласно данным НКЦБФР, по состоянию на третий квартал 2018 года являлось ООО "Фоззи Групп" (98,528%).

В настоящее время уставный капитал ЧАО "Фоззи Групп" составляет 2 млн грн.