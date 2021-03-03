Экономика

11:09 03.03.2021

"Фоззи Групп" завершил 2020 год с прибылью 8,6 млн грн против убытка годом ранее

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"Фоззи Групп" завершил 2020 год с прибылью 8,6 млн грн против убытка годом ранее

ЧАО "Фоззи Групп" (Вишневое, Киевская обл.) завершило 2020 год с чистой прибылью в размере 8,6 млн грн, тогда как в 2019 году получило чистый убыток в размере 5 млн грн.

Согласно сообщению компании в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) о собрании акционеров 2 апреля, дивиденды за 2020 год планируется не начислять и не выплачивать.

Как указывается в сообщении, чистая прибыль на одну акцию "Фоззи Групп" за прошлый год составила 0,27 грн, тогда как в 2019-м году на одну акцию пришлось 0,35 грн убытка.

Нераспределенная прибыль компании в минувшем году увеличилась вдвое и составила 16,3 млн грн.

Суммарная дебиторская задолженность ЧАО в прошлом году сократилась в 2,7 раза – до 932,5 млн грн, текущие обязательства сократились на 32% – до 1,6 млрд грн. Долгосрочных обязательств у компании нет.

Активы "Фоззи Групп" по итогам 2020 года сократились на 17% – до 3,6 млрд грн

ЧАО "Фоззи Групп" создано в 2005 году. По данным НКЦБФР, акционером ЧАО является ООО "Фоззи Групп" (98,7%). В Едином госреестре юрлиц и физлиц-предпринимателей конечным бенефициаром указан Владимир Костельман.

Зарегистрированный капитал компании составляет 32 млн грн.

Теги: #фоззи #прибыль
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