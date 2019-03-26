Экономика

18:05 26.03.2019

"Фоззи Групп" завершило 2018 г. с чистой прибылью 147,6 млн гр

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"Фоззи Групп" завершило 2018 г. с чистой прибылью 147,6 млн гр

ЧАО "Фоззи Групп" (Вишневое, Киевская обл.) по итогам 2018 года получило чистую прибыль в размере 147,6 млн грн, что на 10,6% меньше, чем в 2017 году.

Согласно сообщению компании в системе раскрытия информации НКЦБФР о собрании акционеров 26 апреля, чистая прибыль на одну акцию составила 73,85 грн, тогда как в 2017-м году на одну акцию пришлось 82,68 грн чистой прибыли.

Нераспределенная прибыль компании в 2018-м году составила 154,3 млн грн, тогда как в 2017-м году этот показатель насчитывал 1,16 млрд грн.

Суммарная дебиторская задолженность ЧАО в прошлом году сократилась на 45% – до 93,9 млн грн, текущие обязательства возросли в 3,2 раза – до 1,32 мрд грн. Долгосрочных обязательств у компании нет.

ЧАО "Фоззи Групп" создано в 2005 году. Основным видом деятельности является деятельность холдинговых компаний.

Согласно данным НКЦБФР, акционером ЧАО является ООО "Фоззи Групп" (98,528%). По данным Единого госреестра юрлиц и физлиц-предпринимателей, конечным бенефициаром указан Владимир Костельман.

Уставный капитал компании на март-2019 составляет 2 млн грн.

Теги: #украина #фоззи #прибыль
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