Предприятия Гослесагентства намерены реализовать около 500 тыс. шт. новогодних елок

Государственные лесохозяйственные предприятия планируют в текущем году реализовать около 500 тыс. шт. новогодних елок, сообщило Министерство аграрной политики и продовольствия Украины.

"Государственные лесохозяйственные предприятия начинают реализацию новогодних елок, которые заготавливаются на специальных плантациях или при проведении рубок для формирования и оздоровления лесов. Ассортимент пород, выращиваемых в качестве новогодних елок: сосна обыкновенная, сосна палласа (крымская), ель европейская, пихта белая. Выращенные деревья, запланированные для реализации, заготавливаются под заказ покупателей", - говорится в сообщении.

Ценовая политика на новогодние елки в 2018 году остается в среднем на уровне прошлого года - средняя цена, при покупке елок в государственных лесхозах, составляет 60-70 грн за погонный метр.

"Каждый гражданин может лично ознакомиться с объемами, местами реализации, ценами на новогодние елки на сайтах областных управлений лесоохотничьего хозяйства и лесхозов. Граждане могут покупать елки прямо в государственных лесхозах. Это будет значительно дешевле, чем на елочных базарах. Кроме того, лесхозы будут организовывать розничную торговлю елками на торговых точках, площадках, ярмарках и рынках областных, районных центров и других населенных пунктов", - отметили в министерстве.

Новогодние елки будут маркироваться специальными унифицированными средствами: самоклеящимися этикетками, пластмассовыми бирками-стяжками.

"Эти специальные унифицированные средства разрываются при попытке их снятия, и тем самым исключается их повторное использование. В частности, они содержат индивидуальный номер и соответствующий ему штрих-код, который заносится в Систему электронного учета древесины (ЭУД). В Систему ЭУД вносятся данные о поставщике, его подчиненности и форме собственности. Проверка происхождения елки осуществляется путем ввода номера с унифицированного средства, прикрепленного к елке, на сайте Системы. Отсутствие информации на сайте может свидетельствовать о сомнительном происхождении елки", - указали в Минагропроде.