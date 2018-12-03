Экономика

17:45 03.12.2018

Предприятия Гослесагентства намерены реализовать около 500 тыс. шт. новогодних елок

2 мин читать
Предприятия Гослесагентства намерены реализовать около 500 тыс. шт. новогодних елок

Государственные лесохозяйственные предприятия планируют в текущем году реализовать около 500 тыс. шт. новогодних елок, сообщило Министерство аграрной политики и продовольствия Украины.

"Государственные лесохозяйственные предприятия начинают реализацию новогодних елок, которые заготавливаются на специальных плантациях или при проведении рубок для формирования и оздоровления лесов. Ассортимент пород, выращиваемых в качестве новогодних елок: сосна обыкновенная, сосна палласа (крымская), ель европейская, пихта белая. Выращенные деревья, запланированные для реализации, заготавливаются под заказ покупателей", - говорится в сообщении.

Ценовая политика на новогодние елки в 2018 году остается в среднем на уровне прошлого года - средняя цена, при покупке елок в государственных лесхозах, составляет 60-70 грн за погонный метр.

"Каждый гражданин может лично ознакомиться с объемами, местами реализации, ценами на новогодние елки на сайтах областных управлений лесоохотничьего хозяйства и лесхозов. Граждане могут покупать елки прямо в государственных лесхозах. Это будет значительно дешевле, чем на елочных базарах. Кроме того, лесхозы будут организовывать розничную торговлю елками на торговых точках, площадках, ярмарках и рынках областных, районных центров и других населенных пунктов", - отметили в министерстве.

Новогодние елки будут маркироваться специальными унифицированными средствами: самоклеящимися этикетками, пластмассовыми бирками-стяжками.

"Эти специальные унифицированные средства разрываются при попытке их снятия, и тем самым исключается их повторное использование. В частности, они содержат индивидуальный номер и соответствующий ему штрих-код, который заносится в Систему электронного учета древесины (ЭУД). В Систему ЭУД вносятся данные о поставщике, его подчиненности и форме собственности. Проверка происхождения елки осуществляется путем ввода номера с унифицированного средства, прикрепленного к елке, на сайте Системы. Отсутствие информации на сайте может свидетельствовать о сомнительном происхождении елки", - указали в Минагропроде.

Теги: #гослесагентство #предприятия #новогодняя_елка
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Кабмин передал Морской администрации "Госгидрографию" и еще 5 профильных предприятий

Правительство заложило на 2019г более 2 млрд грн на реструктуризацию и ликвидацию угольных предприятий

Украинские предприятия в августе импортировали газ по средней цене $286,6 тыс./куб. м

Предприятия Гослесагентства за І полугодие высадили лес на 25,5 тыс. га

В Украине нет предприятий, которые должным образом могут утилизировать батарейки - Семерак

Игнорирование требований железнодорожников в Кривом Роге угрожает стабильной работе предприятий, может повлечь техногенную катастрофу

Кабмин одобрил свыше 700 предприятий для приватизации в 2018-2020 годах

Украина утвердила 26 крупных предприятий для приватизации в 2018 году

Украинские предприятия в апреле впервые за 3 года импортировали газ по средней цене выше $300/ тыс. куб. м – МЭРТ

Правительственный комитет утвердил 26 крупных предприятий для приватизации в 2018 году

ПОСЛЕДНЕЕ

Гривня на межбанке продолжила курс на укрепление

Украина за 11 мес. снизила импорт газа на 22,8%

Рынок акций Украины вошел в зиму умеренным снижением

Цены на нефть растут на перспективах сокращения добычи

Предложения трех участников тендера "Укртрансгаза" на страхование ответственности было почти в 10 раз меньше ожидаемой стоимости

Цена нефти может упасть до $40 за баррель, если не снизить добычу

В "Укрсудпроме" ожидают, что новый собственник николаевского "Океана" обеспечит необходимые меры по обновлению мощностей судозавода и привлечению заказов

Объем розничного кредитования в Украине в 2019г может вырасти на 30-40%

Запасы угля на складах ТЭС выше прошлогодних на 3,3%

Украина за 11 мес. сократила транзит газа на 7,4%

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА