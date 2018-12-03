Предложения трех участников тендера "Укртрансгаза" на страхование ответственности было почти в 10 раз меньше ожидаемой стоимости

ПАО "Укртрансгаз" (Киев) 3 декабря провело тендер на обязательное страхование гражданской ответственности субъектов хозяйствования за вред, который может быть причинен пожарами и авариями на объектах повышенной опасности, включая пожароопасные объекты и объекты, хозяйственная деятельность на которых может привести к авариям экологического и санитарно-эпидемиологического характера.

Как сообщается в системе электронных закупок ProZorro, наименьшее ценовое предложение было у СК "Нико страхование" - 238,099 тыс. грн при ожидаемой цене в 2,381 млн грн.

В тендере также принимали участие СК "Интерэкспрес" с ценовым предложением 238,1 тыс. грн, СК "Арма" - 238,107 тыс. грн, СК "Скифия" - 550 тыс. грн, СК "Брокбизнес" - 742,672 тыс. грн, СК "Гардиан" - 1,820 млн грн, "УПСК" - 1,850 млн грн.

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"Укртрансгаз", 100% которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", эксплуатирует систему магистральных газопроводов и 12 подземных хранилищ газа страны.