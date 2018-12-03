Запасы угля на складах ТЭС выше прошлогодних на 3,3%

Запасы угля на складах тепловых электростанций энергогенерирующих компаний (ГК ТЭС) Украины по состоянию на 3 декабря 2018 года составляют 1 млн 481,3 тыс. тонн, что на 3,3% больше, чем на 4 декабря 2017 года (1 млн 433 тыс. тонн), свидетельствуют данные Министерства энергетики и угольной промышленности.

По расчетам агентства "Интерфакс-Украина", запасы угля антрацитовой группы на сегодня составляют 179,9 тыс. тонн, что почти в три раза меньше прошлогодних (527,5 тыс. тонн), газовой группы – 1 млн 301,5 тыс. тонн, что на 43,7% выше (905,5 тыс. тонн).

Запасы угля на складах теплоэлектроцентралей (ТЭЦ) Украины составляют 218,5 тыс. тонн - на 15% больше прошлогодних (190,1 тыс. тонн).

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Как сообщалось, ТЭС и ТЭЦ Украины в 2017 году сократили потребление угля на 20,8% (6 млн 527,3 тыс. тонн) по сравнению с 2016 годом – до 24 млн 811,3 тыс. тонн.

04.12.17 26.11.2018 03.12.18 Приднепровская ТЭС (а) 27,1+24,4 (г) 12,6 + 136,9 (г) 12,6 +141,2 (г) Славянская ТЭС (а) 260,8 25,2 11,9 Трипольская ТЭС (а) 76,2+14,9 (г) 70,3+ 49,5 (г) 70,3 + 54 (г) Змиевская ТЭС (а) 26,3+194,3 (г) 8,8 + 65,4 (г) 6,2 + 73,1(г) Луганская ТЭС (а) 98,8 3,8 17,5 Криворожская ТЭС (а) 38,3+4,8 (г) 76,3 + 7,8 (г) 61,4 + 3,7 (г) Запорожская ТЭС (г) 85,3 232,5 184,4 Бурштынская ТЭС (г) 102,5 251,2 238,8 Добротворская ТЭС (г) 29,2 44,3 35,9 Ладыжинская ТЭС (г) 71,2 126,5 112,8 Углегорская ТЭС (г) 212,8 123,8 124,2 Кураховская ТЭС (г) 166,0 358,5 333,4 ВСЕГО ТЭС 1 433,0 1 593,3 1 484,3 Черниговская ТЭЦ (а) 41,6 29,7 36,3 Дарницкая ТЭЦ (а) 39,5 32,3 34 Сумская ТЭЦ (а) 19,8 12,1 11 Краматорская ТЭЦ (а) 14,8 19,4 19,1 ТЭЦ-2 Эсхар (а) 5,9 38 42,2 Мироновская ТЭС (а) 14,5 0,0 0,0 Мироновская ТЭС (г) 20,7 28 27,4 Черкасская ТЭЦ (г) 13,9 11,1 7,7 Калушская ТЭЦ (г) 19,3 39,5 40,7 ВСЕГО ТЭЦ 190,1 210 218,5 ВСЕГО ТЭС и ТЭЦ 1 623,1 1 803 1 699,8

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