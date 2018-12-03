Запасы угля на складах ТЭС выше прошлогодних на 3,3%
Запасы угля на складах тепловых электростанций энергогенерирующих компаний (ГК ТЭС) Украины по состоянию на 3 декабря 2018 года составляют 1 млн 481,3 тыс. тонн, что на 3,3% больше, чем на 4 декабря 2017 года (1 млн 433 тыс. тонн), свидетельствуют данные Министерства энергетики и угольной промышленности.
По расчетам агентства "Интерфакс-Украина", запасы угля антрацитовой группы на сегодня составляют 179,9 тыс. тонн, что почти в три раза меньше прошлогодних (527,5 тыс. тонн), газовой группы – 1 млн 301,5 тыс. тонн, что на 43,7% выше (905,5 тыс. тонн).
Запасы угля на складах теплоэлектроцентралей (ТЭЦ) Украины составляют 218,5 тыс. тонн - на 15% больше прошлогодних (190,1 тыс. тонн).
Читайте новость также на сайте "Энергореформа"
Как сообщалось, ТЭС и ТЭЦ Украины в 2017 году сократили потребление угля на 20,8% (6 млн 527,3 тыс. тонн) по сравнению с 2016 годом – до 24 млн 811,3 тыс. тонн.
|04.12.17
|26.11.2018
|03.12.18
|Приднепровская ТЭС (а)
|27,1+24,4 (г)
|12,6 + 136,9 (г)
|12,6 +141,2 (г)
|Славянская ТЭС (а)
|260,8
|25,2
|11,9
|Трипольская ТЭС (а)
|76,2+14,9 (г)
|70,3+ 49,5 (г)
|70,3 + 54 (г)
|Змиевская ТЭС (а)
|26,3+194,3 (г)
|8,8 + 65,4 (г)
|6,2 + 73,1(г)
|Луганская ТЭС (а)
|98,8
|3,8
|17,5
|Криворожская ТЭС (а)
|38,3+4,8 (г)
|76,3 + 7,8 (г)
|61,4 + 3,7 (г)
|Запорожская ТЭС (г)
|85,3
|232,5
|184,4
|Бурштынская ТЭС (г)
|102,5
|251,2
|238,8
|Добротворская ТЭС (г)
|29,2
|44,3
|35,9
|Ладыжинская ТЭС (г)
|71,2
|126,5
|112,8
|Углегорская ТЭС (г)
|212,8
|123,8
|124,2
|Кураховская ТЭС (г)
|166,0
|358,5
|333,4
|ВСЕГО ТЭС
|1 433,0
|1 593,3
|1 484,3
|Черниговская ТЭЦ (а)
|41,6
|29,7
|36,3
|Дарницкая ТЭЦ (а)
|39,5
|32,3
|34
|Сумская ТЭЦ (а)
|19,8
|12,1
|11
|Краматорская ТЭЦ (а)
|14,8
|19,4
|19,1
|ТЭЦ-2 Эсхар (а)
|5,9
|38
|42,2
|Мироновская ТЭС (а)
|14,5
|0,0
|0,0
|Мироновская ТЭС (г)
|20,7
|28
|27,4
|Черкасская ТЭЦ (г)
|13,9
|11,1
|7,7
|Калушская ТЭЦ (г)
|19,3
|39,5
|40,7
|ВСЕГО ТЭЦ
|190,1
|210
|218,5
|ВСЕГО ТЭС и ТЭЦ
|1 623,1
|1 803
|1 699,8
Еще по теме