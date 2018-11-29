Рынки акций Европы повышаются на позитиве от ЦБ Британии и США

Фондовые индексы государств Западной Европы демонстрируют подъем в начале торгов в четверг.

Позитивное влияние на рынок оказывают новости центральных банков США и Великобритании, в то же время состояние экономик отдельных стран Европы оказалось неожиданно плохим в третьем квартале.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к 11:50 кв увеличился на 0,56% и достиг 359,38 пункта.

Британский индикатор FTSE 100 с открытия рынка поднялся на 0,76%, германский DAX - на 0,61%, французский CAC 40 - на 0,85%, испанский IBEX 35 - на 0,33%, итальянский FTSE MIB - на 0,22%.

Семь крупнейших банков Великобритании успешно прошли стресс-тесты и продемонстрировали способность продолжить операции даже в случае выхода страны из Европейского союза без заключения сделки об условиях дальнейшего сотрудничества, сообщил вечером в среду Банк Англии.

Ни одному из участвовавших в стресс-тестах банков не требуется докапитализация. При этом условия стресс-тестов были тяжелее, чем самый негативный сценарий Brexit, отмечается в документе.

Базовая процентная ставка Федеральной резервной системы (ФРС) находится чуть ниже уровня, который можно считать нейтральным, заявил председатель Федрезерва Джером Пауэлл, выступая на заседании Экономического клуба Нью-Йорка в среду.

"Процентные ставки по-прежнему низкие в историческом понимании и остаются лишь немногим ниже уровня, который можно оценить как нейтральный, то есть не стимулирующий и не ограничивающий экономический рост", - приводит его слова MarketWatch. Ранее глава Федрезерва отмечал, что до нейтрального уровня базовой ставки еще далеко.

Также Дж.Пауэлл заявил, что дальнейший курс денежно-кредитной политики не предопределен и будет зависеть от макроэкономических показателей.

Между тем ВВП Швейцарии в третьем квартале снизился на 0,2% относительно предыдущих трех месяцев, свидетельствуют данные Государственного секретариата по экономике Швейцарии (SECO). Это стало неожиданностью для аналитиков, которые в среднем ожидали подъема на 0,4%, сообщает Trading Economics. Сокращение показателя было отмечено впервые с октября-декабря 2016 года.

Швейцарская экономика в июле-сентябре выросла на 2,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - минимальное повышение с третьего квартала прошлого года. Средний прогноз экспертов составлял 2,9%.

Кроме того, экономика Швеции в июле-сентябре сократилась на 0,2% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, сообщило статуправление страны. В годовом выражении ВВП увеличился на 1,6%.

Аналитики в среднем прогнозировали повышение первого показателя на 0,3% и второго - на 2,3%, сообщает Trading Economics. До этого подъем экономики в стране длился 20 кварталов подряд, чего не происходило по крайней мере сорок лет.

Акции Tullow Oil Plc подорожали с открытия рынка на 1% после того, как британская нефтегазовая компания объявила о намерении возобновить выплату дивидендов в 2019 году на фоне хороших финансовых показателей в последние полтора года.

Цена бумаг Ashtead Group Plc подскочила на 3,4%. Главный исполнительный директор компании, предоставляющей в аренду промышленное оборудование, Джеф Драббл заявил о том, что покинет этот пост после окончания текущего финансового года (1 мая 2019 года). Его сменит нынешний главный операционный директор Брендан Хорган.

Котировки акций Unilever в ходе торгов в Лондоне повысились на 0,4%, в Амстердаме - снизились на 0,6%. Англо-голландский концерн, один из крупнейших производителей товаров повседневного спроса, объявил об уходе в отставку гендиректора Пола Полмана 31 декабря 2018 года. Со следующего года эту должность займет 54-летний Алан Джоуп, являющийся в настоящее время президентом подразделения продуктов личной гигиены.

В то же время цена бумаг Thomas Cook Group опустилась на 0,3%. Туроператор получил в минувшем финансовом году, который завершился 30 сентября, доналоговый убыток в 53 млн фунтов стерлингов ($67,7 млн) против прибыли в 43 млн фунтов годом ранее.