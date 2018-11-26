Экономика

18:23 26.11.2018

"Укртрансгаз" заявил о готовности к введению военного положения

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"Укртрансгаз" заявил о готовности к введению военного положения

 АО "Укртрансгаз", осуществляющее транспортирование природного газа потребителям Украины, а также транзит через ее территорию работает в штатном режиме, но готово к введению военного положения, сообщила компания в Facebook.

В настоящее время газоснабжение потребителям Украины осуществляется в полном объеме в соответствии с заказами. Все обязательства по транзиту в страны ЕС также выполняются в полном объеме.

В "Укртрансгазе" также заявили о наличии для каждого из объектов повышенной опасности плана по локализации и ликвидации аварийных ситуаций и аварий (ПЛАС). Такие планы, которые среди прочего были разработаны на случай чрезвычайных ситуаций, определяют соответствующий порядок действий и мероприятий.

"На случай введения в Украине военного положения "Укртрансгаз" также разработал и утвердил мобилизационный план и план гражданской защиты предприятия. Команда "Укртрансгаза" готова к развертыванию всех возможных сценариев дальнейших событий", – отмечается в сообщении.

Теги: #укртрансгаз #военное_положение
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