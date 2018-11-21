Суд признал правомерность доначисления "Фоззи-Фуд" 31,6 млн грн валютной пени

Киевский Шестой апелляционный суд подтвердил правомерность доначисления ООО "Фоззи-Фуд" (Вишневое Киевской обл.), входящего в торгово-промышленную группу (ТПГ) Fozzy Group (Киев), валютной пени в размере 31,6 млн грн, сообщил Офис крупнейших налогоплательщиков Государственной фискальной службы (ГФС).

"Суд подтвердил позицию Офиса крупнейших налогоплательщиков о правомерности доначисления ООО "Фоззи-Фуд" 31,6 млн грн пени за нарушение требований валютного законодательства", – отмечается в сообщении на сайте Офиса крупнейших налогоплательщиков.

Соответствующее решение было вынесено судом 20 ноября.

Согласно сообщению, "Фоззи-Фуд" заключил с резидентами Великобритании и Эстонии ряд внешнеэкономических контрактов, по условиям которых компания экспортирует сельхозпродукцию. Компания согласно контрактам экспортировала товаров на $2,5 млн в 2016 году, однако оплату от нерезидентов не получила.

Как сообщается, "Фоззи-Фуд" обратилась к третейскому судье по поводу взыскания задолженности. Однако, согласно действующему законодательству, Третейский суд не имеет полномочий для рассмотрения дел, в которых одной из сторон выступает нерезидент Украины.

"Такие полномочия имеют только Международный коммерческий арбитражный суд или Морская арбитражная комиссия при Торгово-промышленной палате Украины или другой арбитраж (третейский суд), созданный в соответствии с законом Украины "О международном коммерческом арбитраже", – указывается в сообщении.

ООО "Фоззи-Фуд" – структурная единица ТПГ Fozzy Group – зарегистрировано в декабре 2002 года.

Как сообщалось, ООО "Фоззи-Фуд" в 2017 году получило 138,6 млн грн чистой прибыли, тогда как годом ранее компания получила 436,3 млн грн чистого убытка.

По данным Единого госреестра юрлиц и физлиц-предпринимателей, участниками ООО "Фоззи-Фуд" являются ПАО "Закрытый недиверсифицированный венчурный корпоративный инвестиционный фонд "Ритейл Капитал" (99,97%) и ООО "Сильпо-Фуд" (0,03%, оба – Киев).

Зарегистрированный капитал ООО "Фоззи-Фуд" составляет 1 млрд 976,8 млн грн. Конечным бенефициаром компании выступает Владимир Костельман.