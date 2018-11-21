Экономика

18:39 21.11.2018

Суд признал правомерность доначисления "Фоззи-Фуд" 31,6 млн грн валютной пени

2 мин читать
Суд признал правомерность доначисления "Фоззи-Фуд" 31,6 млн грн валютной пени

Киевский Шестой апелляционный суд подтвердил правомерность доначисления ООО "Фоззи-Фуд" (Вишневое Киевской обл.), входящего в торгово-промышленную группу (ТПГ) Fozzy Group (Киев), валютной пени в размере 31,6 млн грн, сообщил Офис крупнейших налогоплательщиков Государственной фискальной службы (ГФС).

"Суд подтвердил позицию Офиса крупнейших налогоплательщиков о правомерности доначисления ООО "Фоззи-Фуд" 31,6 млн грн пени за нарушение требований валютного законодательства", – отмечается в сообщении на сайте Офиса крупнейших налогоплательщиков.

Соответствующее решение было вынесено судом 20 ноября.

Согласно сообщению, "Фоззи-Фуд" заключил с резидентами Великобритании и Эстонии ряд внешнеэкономических контрактов, по условиям которых компания экспортирует сельхозпродукцию. Компания согласно контрактам экспортировала товаров на $2,5 млн в 2016 году, однако оплату от нерезидентов не получила.

Как сообщается, "Фоззи-Фуд" обратилась к третейскому судье по поводу взыскания задолженности. Однако, согласно действующему законодательству, Третейский суд не имеет полномочий для рассмотрения дел, в которых одной из сторон выступает нерезидент Украины.

"Такие полномочия имеют только Международный коммерческий арбитражный суд или Морская арбитражная комиссия при Торгово-промышленной палате Украины или другой арбитраж (третейский суд), созданный в соответствии с законом Украины "О международном коммерческом арбитраже", – указывается в сообщении.

ООО "Фоззи-Фуд" – структурная единица ТПГ Fozzy Group – зарегистрировано в декабре 2002 года.

Как сообщалось, ООО "Фоззи-Фуд" в 2017 году получило 138,6 млн грн чистой прибыли, тогда как годом ранее компания получила 436,3 млн грн чистого убытка.

По данным Единого госреестра юрлиц и физлиц-предпринимателей, участниками ООО "Фоззи-Фуд" являются ПАО "Закрытый недиверсифицированный венчурный корпоративный инвестиционный фонд "Ритейл Капитал" (99,97%) и ООО "Сильпо-Фуд" (0,03%, оба – Киев).

Зарегистрированный капитал ООО "Фоззи-Фуд" составляет 1 млрд 976,8 млн грн. Конечным бенефициаром компании выступает Владимир Костельман.

Теги: #суд #фоззи_фуд
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

РФ перерахувала Україні GPB1,194 млн у рахунок повернення раніше сплачених судових витрат

РФ возвратила Украине ранее уплаченные судебные расходы

ВС отменил решения предыдущих инстанций по делу о неправомерности ликвидации банка "Киевская Русь"

РФ обжаловала довод Украины о выпуске евробондов "под давлением" в споре о $3 млрд

ДТЭК ожидает решение арбитража в Гааге по утраченным в Крыму активам не ранее 2020г

ГФС требует от "Нафтогаза" уплаты 16,3 млрд грн НДС по выигрышу в Стокгольмском арбитраже

Суд отменил обеспечение по иску "Укрэнерго" о делегировании полномочий по управлению компанией

Слушания по иску миноритариев "Укрнафты" к Украине перенесены на апрель 2019г

Генпрокуратура закрыла уголовное производство в отношении сети АЗС "ОККО"

Минэнергоугля оспорило приостановку решения комиссии о делегировании полномочий по управлению в "Укрэнерго"

ПОСЛЕДНЕЕ

Запасы угля на складах ТЭС Украины с начала месяца снизились на 2,1%, но выше прошлогодних на 28,7%

Доля безналичных расчетов в июле-сентябре возросла на 0,92 п.п

ФРС может сделать паузу в повышении ставок весной 2019г

ЕС может запретить ввоз мяса из стран с отличающимися нормами по использованию ветпрепаратов с 2022г

Кабмин одобрил проект решения о продлении до 2024 года межправсоглашения о сотрудничестве с Европейским космическим агентством

Цены на нефть сохраняют рост на торгах в среду

Курс гривни на межбанке в среду незначительно укрепился

МАУ сомневается в достаточном спросе на авиаперевозки в Украине для масштабной экспансии лоукостов

ЕС ужесточает правоохранительный контроль над банковскими счетами

Кабмин утвердил критерии степени рисков небанковских организаций для определения периодичности плановых проверок

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА