Кабмин утвердил финплан "Турбоатома" на 2019г. с ростом чистой прибыли на 5%, чистого дохода на 7%

Кабинет министров Украины в среду утвердил финансовый план АО "Турбоатом" (Харьков) на 2019 год с чистой прибылью 798,325 млн грн, что на 4,6% больше аналогичного планового показателя на текущий год.

Согласно пояснительной записке к финансовому плану, имеющемуся в распоряжении агентства "Интерфакс-Украина", чистый доход от реализации продукции ожидается на уровне 2 млрд 736,56 млн грн, что на 7,2% выше планового показателя 2018 года (2 млрд 552,76 млн грн).

В то же время по сравнению с ожидаемыми в 2018 году фактическими показателями планируемая на 2019 год чистая прибыль должна вырасти на 20,3%, чистый доход – на 5,7%.

Запланированная доля экспорта на 2019 год в объеме реализации составляет 37,6% (с учетом экспортных операций, заключенных по курсу 30,5 грн/$1), что почти соответствует запланированной на текущий год доле (37%).

Ожидается рост себестоимости реализованной продукции на 7% до 1 млрд 598 млн грн по сравнению с планом 2018 года из-за увеличения расходов на сырье и основные материалы, тогда как рост административных расходов на 28% до 132,54 млн грн запланирован, прежде всего, за счет увеличения расходов на оплату труда (60,07 млн грн против 49,76 млн грн на 2018 год).

Согласно пояснительной записке, основные заказчики "Турбоатома" в Украине – АО "Укргидроэнерго" и НАЭК "Энергоатом", в Казахстане - Евразийская энергетическая компания и АО "Самрук-Энерго" (Казахстан), а также Болгария, Венгрия, Румыния, Индия, страны Латинской Америки.

В числе перспективных направлений, по которым работает "Турбоатом" – поставки оборудования для новых блоков Днестровской ГАЭС (гидроагрегаты №5-7), Каневской ГАЭС, Каховской ГЭС-2; модернизация турбинного оборудования энергоблоков Запорожской, Хмельницкой, Южно-Украинской АЭС.

Кроме того, в числе таких проектов поставка турбинного оборудования для новых блоков АЭС в Индии (6 энергоблоков) единичной мощностью 700 МВт, поставка, монтаж и ввод в эксплуатацию оборудования четырех гидроагрегатов мощностью 600 МВт и поставки двух рабочих колес для Рогунской ТЭС в Таджикистане, поставка турбинного оборудования для энергоблоков АЭС "Козлодуй" в Болгарии и турбинного оборудования для АЭС "Пакш" в Венгрии.

Капитальные инвестиции "Турбоатома" на 2018 год планируются в размере 50 млн грн. (как и в 2018 году).

"Турбоатом" - единственный в Украине производитель турбинного оборудования для гидро-, тепловых и атомных электростанций. География поставок предприятия охватывает 45 стран Европы, Азии, Америки и Африки.

Чистый доход АО в 2017 году вырос на 9,7% к 2016 году, до 2 млрд 377,5 млн грн, чистая прибыль сократилась на треть - до 710,4 млн грн.

Государство принадлежит 75,22% акций предприятия. Крупным миноритарием АО (15,34% акций) является венчурный инвестфонд "Седьмой" под управлением КУА "Сварог Эссет Менеджмент", связанной с предпринимателем Константином Григоришиным. Еще 5,598% принадлежит зарегистрированной на Кипре Biscone Ltd.