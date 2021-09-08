Утвержденная собранием акционеров "Турбоатома" рыночная цена его акций занижена в 4 раза – глава Dragon Capital

Рыночная цена акций ПАО "Турбоатом" (Харьков) 1,95 грн за штуку, утвержденная собранием акционеров 27 августа, занижена примерно в четыре раза, заявил основатель и генеральный директор инвесткомпании Dragon Capital Томаш Фиала в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

По его словам, одобренная Фондом госимущества как главным акционером "Турбоатома" сделка по присоединению АО "Завод "Электротяжмаш" (Харьков) угрожает миноритарным акционерам "Турбоатома" размытием их доли.

Фиала также напомнил, что много миноритариев судится с "Турбоатомом" за выплату дивидендов, хотя государству предприятие такие дивиденды платит.

Управляющий директор Dragon Capital Денис Мацуев, курирующий торговые операции с акциями, в колонке для издания "Новое время" уточнил, что акции "Турбоатома" свободно обращаются на фондовых биржах, и в течение года их курс колебался в пределах 7-8,5 грн за штуку.

"Согласно закону, на собрании акционеров инвесторы, проголосовавшие против значительных правовых действий компании, имеют право продать эмитенту свои акции по рыночной цене. Таким образом, госпредприятие (75% акций принадлежит государству), приняв такую оценку, умышленно занизило цену акций предприятия в 4 раза. Никто из миноритарных акционеров не согласится на такую низкую цену выкупа", – отметил Мацуев.

Согласно протоколу собрания, для участия в нем зарегистрировались 25 акционеров, которые владеют 385 млн 740,223 тыс. акций или 90,3002% от их общего числа. Рыночную оценку акций в 1,95 грн за шутку поддержали 82,55002% голосов, а против проголосовали 17,44998% или владельцы 67 млн 311,611 тыс. акций.

Такую оценку утвердила компания ООО "Консалтинговая компания "Эссет Экспертайз" (Киев), которую собрание акционеров утвердило чуть большим количеством голосов неделей ранее, установив оплату ее услуг в 0,5 млн грн.

Владельцами компании являются ее директор Валентин Покачайло – 34%, а также Данил Зражевский и Сергей Мельниченко – по 33%. Выручка компании в 2019 году составила 5,22 млн грн , чистая прибыль – 0,49 млн грн, данные за 2020 год отсутствуют.

Помимо того собрание акционеров 27 августа решило переименовать "Турбоатом" в "Украинские энергетические машины", а также изменить его тип с публичного на частное АО. Против последнего решения было подано 17,44998% голосов, как и против последующих решений об изменении устава, внутренних положений, присоединения "Электротяжмаша" и допсоглашения с Укрэксимбанком.

После собрания цена акций "Турбоатома" на "Украинской бирже" упала на 13,33% – до 7,02 грн за штуку.

"Турбоатом" - единственный в Украине производитель турбинного оборудования для гидро-, тепловых и атомных электростанций. География поставок предприятия охватывает 45 стран Европы, Азии, Америки и Африки.

"Турбоатом" завершил 2020 год с чистой прибылью в размере 226,53 млн грн, что на 27,8% меньше, чем в 2019 году, чистый доход сократился почти вдвое – до 1 млрд 466 млн грн.

Крупным миноритарием АО (15,34% акций) является венчурный инвестфонд "Седьмой" под управлением КУА "Сварог Эссет Менеджмент", связанной с предпринимателем Константином Григоришиным. Еще 5,598% акций принадлежит зарегистрированной на Кипре Biscone Ltd., аффилированной, по данным "Турбоатома", с российским холдингом "Силовые машины" (фактический владелец Алексей Мордашов).

Госпакетом в 75,22% управляет Фонд госимущества, который также контролирует работу оценщиков.

ГП "Завод" Электротяжмаш" специализируется на производстве мощных гидрогенераторов, турбогенераторов для ТЭС и АЭС, электродвигателей для приводов прокатных станов, шахтных подъемников, тягового электрооборудования для железнодорожного и городского транспорта. Поставляет продукцию в Индию, Казахстан, Бангладеш и другие страны.

В 2020 году завод нарастил чистый убыток в 5,8 раза к 2019 году – до 451 млн грн, чистый доход сократился в 2,3 раза – до 821,8 млн грн.

Правительство Украины в апреле одобрило корпоратизацию госпредприятия.

Гендиректор "Турбоатома" Виктор Субботин весной 2021 года заявлял о критической ситуации и фактической остановке своего партнера - "Электротяжмаша" - и возможности срыва в связи с этим контрактов "Укргидроэнерго" с финансированием ЕБРР и ЕИБ.