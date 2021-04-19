"Турбоатом" предлагает передать ему в концессию производство генераторов "Электротяжмаша" во избежание срыва контрактов с финансированием ЕБРР

Критическая ситуация на ГП "Завод Электротяжмаш", приведшая к его фактической остановке, может повлечь срыв выполнения контрактов АО "Турбоатом" с АО "Укргидроэнерго" с финансированием Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) и Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) на 5,6 млрд грн, считает гендиректор "Турбоатома" Виктор Субботин.

"Из-за остановки нашего субподрядчика – "Электротяжмаша" у нас, к сожалению, тоже возникают большие проблемы. Ведь из общей суммы контракта на него приходится 1,8 млрд. "Электротяжмаш" отгрузил лишь половину на сумму 0,98 млрд грн и остановился. Теперь он не может отгрузить нам генераторы, и мы не можем отгрузить комплектную поставку турбина-генератор. Ответственность за срыв сроков поставки лежит на нас, ведь мы главный партнер и сторона договора",- сообщил Субботин в интервью газете "Урядовый курьер".

По его словам, максимальная возможная сумма штрафных санкций, которую может предъявить "Укргидроэнерго" (решение об этом принимает ЕБРР) может составить 564 млн грн.

"Критическая ситуация на "Электротяжмаше" возникла в конце прошлого года, и мы с нашим заказчиком "Укргидроэнерго" в ноябре 2020-го утвердили новые сроки поставок, но в апреле 2021 года стало понятно, что и они фактически сорваны",- отмечает Субботин, добавляя, что для новой корректировки сроков поставки уже фактически нет времени.

Отвечая на вопрос о возможности смены подрядчика, предложение о котором высказывал и ЕБРР, Субботин подчеркнул, что этот шаг может привести к окончательному закрытию производства генераторов в Украине.

"Но сегодня как один из вариантов возможного решения, которое поможет снять напряжение и в проблеме выполнения контрактов с финансированием ЕБРР, может быть передача в концессию "Турбоатому" отдельного производства генераторов "Электротяжмаша". С таким предложением мы обратились в Кабинет министров", - сообщил гендиректор "Турбоатома".

По его мнению, необходимо передать конструкторскую, технологическую документацию, оборудование, и "Турбоатом" будет производить генераторы под маркой "Электротяжмаша".

"Концессия - это не потеря собственности. Она может длиться от 5 до 50 лет. В нашей ситуации предлагаем концессию на 5 лет. За это время выполним пять контрактов. За "Электротяжмашем" сохраняется торговая марка, рынки сбыта. Мы примем на работу людей, которые выполняют определенные функции на "Электротяжмаше, и так сможем снять социальное напряжение, которое там доходит до забастовок из-за невыплаты зарплат", - считает Субботин.

Он подчеркивает, что это позволит "Электротяжмашу" подтянуть производство тяговых двигателей и решить вопрос с кредиторами, поскольку других крупных контрактов на генераторы у предприятия сейчас нет.

"Так сложилось, что "Электротяжмаш" загружен исключительно производством генераторов под наши совместные контракты, где заказчиком выступает "Укргидроэнерго", - заключает Субботин.

АО "Турбоатом", более 75% акций которого принадлежит - единственный в Украине производитель турбинного оборудования для гидро-, тепловых и атомных электростанций. География поставок предприятия охватывает 45 стран Европы, Азии, Америки и Африки.