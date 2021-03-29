"Турбоатом" в 2020г сократил чистую прибыль на 28%

Крупнейший в Украине производитель турбинного оборудования АО "Турбоатом" (Харьков), 75,2% акций которого принадлежат государству, завершил 2020 год, по предварительным данным, с чистой прибылью в размере 226,53 млн грн, что на 27,8% меньше, чем в 2019 году.

Согласно опубликованной в системе раскрытия информации НКЦБФР повестке общего собрания акционеров "Турбоатома", намеченного на 29 апреля, нераспределенная прибыль общества к 1 января 2021 года составляла 3 млрд 563 млн грн (годом ранее – 3 млрд 403 млн грн).

Как сообщалось, Кабинет министров Украины в мае прошлого года утвердил финансовый план АО "Турбоатом" на 2020 год с чистой прибылью 522,201 млн грн.

Согласно публикации, акционеры намерены рассмотреть отчеты органов управления и финотчетность компании за 2019 и 2020 годы, в том числе вопросы распределения полученной прибыли и утверждения размера дивидендов с учетом требований законодательства.

В частности, согласно проекту решения, планируется направить на выплату дивидендов за 2019 год 50% чистой прибыли (157,0,3 млн грн), при этом учесть выплату на госдолю в размере 118,13 млн грн. Остальные 50% прибыли оставить нераспределенной.

По итогам работы в 2020 году проектом предусмотрено несколько вариантов распределения прибыли. В частности, направить на выплату дивидендов 90% полученной прибыли (203,88 млн грн) и 10% оставить нераспределенными; либо направить на эти цели соответственно 80% и 20%; 75% и 25%; по 50%; 30% и 70%.

В повестку дня также внесен вопрос об утверждении размера годовых дивидендов по итогам 2018 года в размере 687,85 млн грн (90% полученной за 2018 год чистой прибыли) с учетом изменения законодательства, с учетом уплаты обществом 517,43 млн грн.

Как сообщалось, правительство Украины в апреле 2019 года для предприятий с госдолей установило базовый норматив отчислений чистой прибыли на выплату дивидендов по итогам 2018 года на уровне 50%, однако в декабре базовый норматив был повышен до 90%.

По предварительным данным "Турбоатома", в прошлом году он сохранил текущие обязательства почти на уровне 2019 года – 1 млрд 853 млн грн и сократил долгосрочные на 8% - до 185,16 млн грн.

Суммарная дебиторская задолженность компании возросла за год на 11,7% - до 2 млрд 551 млн грн, активы в целом выросли незначительно, составив 7 млрд 558 млн грн.

Собственный капитал компании к началу текущего года составлял 5 млрд 520 млн грн, в том числе уставный – 105,62 млн грн.

"Турбоатом" - единственный в Украине производитель турбинного оборудования для гидро-, тепловых и атомных электростанций. География поставок предприятия охватывает 45 стран Европы, Азии, Америки и Африки.

Как сообщалось, в 2019 году "Турбоатом" сократил чистую прибыль в 2,4 раза к 2018 году, до 314,07 млн грн (при утвержденном обновленном финплане 827,7 млн грн), чистый доход вырос на 7,6% - до 2,822 млн грн (план – 2,77 млрд грн).

По состоянию на четвертый квартал 2019 года государству в лице ФГИ Украины принадлежит более 75,22% акций АО. Крупным миноритарием (15,34% акций) является венчурный инвестфонд "Седьмой" под управлением КУА "Сварог Эссет Менеджмент", связанной с предпринимателем Константином Григоришиным. Еще 5,598% принадлежит зарегистрированной на Кипре Biscone Ltd.