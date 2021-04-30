Суд заблокировал выплату дивидендов за 2019-2020 "Турбоатомом" по иску связанного с РФ миноритария Biscone Limited – заявление

Хозяйственный суд Харьковской области определением от 26 апреля в обеспечение еще не поданного иска акционером Biscone Limited (владеет 5,59% акций) полностью заблокировал процесс выплаты дивидендов акционерам АО "Турбоатом", более 75% акций которого принадлежит государству, сообщила пресс-служба "Турбоатома" в пятницу.

"На наш взгляд действия со стороны Biscone Limited, конечным бенефициаром которого является гражданин РФ, ставят под угрозу успешную деятельность предприятия и существование его в целом, поскольку изъятие в АО "Турбоатом" почти 355 млн грн может привести к банкротству. Кроме того, такие действия потенциально несут угрозу для энергетической безопасности Украины", - указано в заявлении пресс-службы на сайте предприятия.

В заявлении поясняется, что Biscone Limited аффилирована с российским холдингом "Силовые машины", а ее фактическим владельцем является Алексей Мордашов.

"И он сам, и "Силовые машины" включены в санкционные списки СНБО, и решения СНБО стали одной из причин, по которым "Турбоатом" не выплачивал дивидендов в их пользу", - напоминают в компании.

В свою очередь, отмечается в заявлении, Biscone Limited обратилось в суд с исками о взыскании почти 161 млн грн дивидендов с АО "Турбоатом"и подало "Турбоатому" требование об обязательном выкупе акций на сумму 194 млн грн.

Согласно пресс-релизу, постановлением хозсуда, в частности, установлен запрет АО "Турбоатом" выплачивать дивиденды по простым акциям по результатам финансово-хозяйственной деятельности общества в 2019 и 2020 годах, а также запрет общему собранию АО "Турбоатом" принимать решение об отказе в заключении договоров об обязательном выкупе обществом принадлежащих акционеру акций на основании их требований.

"Следовательно, постановление суда, посягающее на реализацию прав акционерами общества, фактически полностью заблокировало процесс выплаты дивидендов, который должен был состояться по результатам общего собрания 29 апреля, в том числе – государству",- подытожили в пресс-службе.

"Турбоатом констатирует, что согласно проектам решений повестки дня, запланированный размер дивидендов, которые должны быть выплачены за 2019-2020 годы составляет почти 270,3 млн грн, а с учетом уже уплаченных в 2020 году дивидендов, размер заблокированной суммы, подлежащей выплате государству, составляет 85,204 млн грн.

"Действиям акционера подыгрывают судебные органы, которые своими противоправными и необоснованными решениями, одобренными в пользу Biscone Limited, создают условия для доведения АО "Турбоатом" до банкротства", - подчеркивается в заявлении.

АО "Турбоатом", по информации пресс-службы, обжаловало в апелляционном порядке определение хозяйственного суда Харьковской области от 26 апреля с целью отмены "необоснованно введенных судом мер обеспечения"

Кроме того, "Турбоатом" обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому и премьер-министру Украины Денису Шмыгалю с просьбой инициировать перед СНБО применение в отношении компании Biscone Limited адекватных мер ограничительного характера, предусмотренных Законом Украины "О санкциях".

"Турбоатом" - единственный в Украине производитель турбинного оборудования для гидро-, тепловых и атомных электростанций. География поставок предприятия охватывает 45 стран Европы, Азии, Америки и Африки.

Как сообщалось, "Турбоатом" завершил 2020 год, по предварительным данным, с чистой прибылью в размере 226,53 млн грн, что на 27,8% меньше, чем в 2019 году (314,07 млн грн).

По состоянию на четвертый квартал 2019 года государству в лице ФГИ Украины принадлежит более 75,22% акций АО. Крупным миноритарием (15,34% акций) является венчурный инвестфонд "Седьмой" под управлением КУА "Сварог Эссет Менеджмент", связанной с предпринимателем Константином Григоришиным. Еще 5,598% принадлежит зарегистрированной на Кипре Biscone Ltd.