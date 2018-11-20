Экономика

12:35 20.11.2018

Правительство заложило в госбюджет 500 млн грн на доставку пенсий "Укрпоштой"

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Правительство заложило в госбюджет 500 млн грн на доставку пенсий "Укрпоштой"

 Кабинет министров предусмотрел выделение 500 млн грн Пенсионному фонду Украины на возмещение расходов ПАО "Укрпошта" за предоставление услуг, связанных с выплатой и доставкой пенсий и денежной помощи населению.

"В проекте бюджета 2019 закладываются 500 млн грн для "Укрпошты", впервые за десятилетие. Эти деньги будут направлены исключительно на финансирование заработной платы почтальонов "последней мили", – сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян на своей странице в Facebook.

В свою очередь, генеральный директор "Укрпошты" Игорь Смелянский отметил, что пока не готов комментировать выделение половины необходимой "Укрпоште" суммы финансирования.

Как сообщалось, в сентябре И.Смелянский в интервью агентству "Интерфакс-Украина" допустил возможность прекращения доставки пенсий в случае, если тариф на эту услугу не будет повышен. По его словам, из-за заниженного тарифа убыток компании из-за доставки пенсии составляет 1 млрд грн в год.

Теги: #укрпошта #бюджет #пф
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