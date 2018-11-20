Кабмин оценивает эффект от легализации автомобилей на иностранных номерах в 1 млрд грн – проект госбюджета-2019

Эффект от легализации автомобилей на иностранных номерах в 2019 году Кабинет министров оценивает в 1 млрд грн.

Такие данные содержатся в доработанном ко второму чтению и обнародованном на парламентском сайте во вторник проекте закона "О Государственном бюджете Украины на 2019 год".

Согласно пояснительной записке к законопроекту, текст которой также размещен на сайте Верховной Рады, указанные средства через специальный фонд бюджета будут направлены на финансирование пенсионных выплат и покрытие дефицита Пенсионного фонда Украины.

В то же время правительство оценило эффект от снижения порога безналоговых почтовых и экспресс-отправлений для физлиц в 2019 году в 300 млн грн.

В целом принятый Верховной Радой законопроект №9260 о повышении ряда акцизов и снижении порога безналоговых посылок позволит привлечь в бюджет дополнительно 5,2 млрд грн, указывается в пояснительной записке к проекту госбюджета.