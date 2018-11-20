Экономика

10:19 20.11.2018

Мининфраструктуры поддерживает освобождение от уплаты акцизного сбора и НДС при ввозе электромобилей

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Мининфраструктуры поддерживает освобождение от уплаты акцизного сбора и НДС при ввозе электромобилей

Министерство инфраструктуры поддерживает освобождение от уплаты акцизного сбора и налога на добавленную стоимость (НДС) при ввозе электромобилей в Украину, сообщается на сайте министерства.

"Министерство инфраструктуры полностью и однозначно поддерживает освобождение от уплаты акцизного сбора и НДС при ввозе электромобилей в Украину. Я уверен, что это создаст предпосылки развития экономики за счет инфраструктурных проектов", - цитируется в сообщении министр инфраструктуры Владимир Омелян.

Он считает, что развитие электротранспорта и его инфраструктуры будет иметь, безусловно, положительное влияние на экологию и энергетику нашей страны, а также будет способствовать повышению финансовой стабильности Украины.

"Совокупный эффект от развития электротранспорта, соответствующей инфраструктуры и производства перекроет все косвенные убытки в бюджет, о которых утверждают "электроскептики", - заявил В.Омелян.

По мнению министерства, уменьшение налоговой нагрузки создаст необходимые преимущества и дополнительную привлекательность развития электротранспорта.

Министр инфраструктуры также подчеркнул, что законопроекты №8159 и №8160, которые были разработаны Мининфраструктуры и касаются введения преференций для электромобилей, будут также способствовать привлечению иностранных инвестиций.

"В указанных законопроектах содержатся нормы, способствующие привлечению международных инвестиций для производства электротранспорта и его составляющих путем предоставления льгот", - подчеркивают в Мининфраструктуры.

Как сообщалось, в 2017 году в Украину было ввезено 2,7 тыс. электромобиля.

В 2018 году электромобили и другие транспортные средства, оснащенные исключительно электрическим двигателем, освобождены от налогообложения акцизным налогом и налогом на добавленную стоимость (НДС) при везении их на таможенную территорию Украины

Теги: #авто #акциз #ндс #мининфраструктуры
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