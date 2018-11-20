Экономика

09:47 20.11.2018

Societe Generale заплатит США штраф в $1,3 млрд из-за нарушения санкций против Кубы

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Societe Generale заплатит США штраф в $1,3 млрд из-за нарушения санкций против Кубы

Французский банк Societe Generale оштрафован на сумму свыше $1,34 млрд в связи с нарушением режима экономических санкций, сообщило министерство юстиции США.

Банк обвинялся в нарушении американских законов, ограничивающих торговые отношения с Кубой. Societe Generale признал, что в период 2004-2010 гг. в нарушение законов США о санкциях предоставлял кредиты кубинским банкам и организациям, подконтрольным правительству страны, а также кубинским и иностранным корпорациям для ведения бизнеса на Кубе. При этом для перевода денежных средств французский банк использовал американскую финансовую систему.

За этот период Societe Generale провел свыше 2,5 тыс. транзакций, подпадающих под санкции, объемом около $13 млрд.

Учитывая согласие французского финансового института на выплату штрафа, власти США согласились отсрочить судебное преследование Societe Generale на три года, после чего "правительство будет стремиться снять обвинения", говорится в документе.

Сумма штрафа Societe Generale является второй по величине из когда-либо наложенным в США на финансовое учреждение за нарушения экономических санкций, отмечается в сообщении Минюста.

Теги: #куба #societe_generale #штраф
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