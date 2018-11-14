Кабмин намерен предложить Раде снять верхнюю границу начисления ЕСВ и ввести регрессивную шкалу

Кабинет министров утвердил законопроект, который снимает верхнюю границу начисления единого социального взноса (ЕСВ) и вводит с 2019 года регрессивную шкалу уплаты ЕСВ, то есть уменьшение ставки взноса для зарплаты, превышающей 25 минимальных (104,3 тыс. грн).

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", соответствующий законопроект Кабмин утвердил с трехдневной доработкой на заседании в среду.

"Ставка ЕСВ для заработных плат, которые превышают границу в 104 тыс. грн будет уменьшаться аж до 5% для суммы, которая превышает 270 размеров минимальных зарплат. Также предлагается установить в законодательстве о труде принцип дифференциации заработных плат на предприятиях", - сказал министр социальной политики Андрей Рева, представляя законопроект в правительстве.

Как отметил А.Рева, наряду с этим предлагается усилить ответственность за неуплату ЕСВ. В частности, предусмотрено усиление криминальной ответственности и ограничений за нарушение порядка уплаты ЕСВ или его неуплату.

"Мы предлагаем установить некоторые ограничения для тех, кто имеет задолженность по уплате ЕСВ - вождение транспортными средствами, выезд заграницу, охоту", - уточнил министр.

По словам А.Ревы, законопроект также предусматривает требование уплачивать ЕСВ руководителям предприятий исходя из расчета двух минимальных заработных плат.

Он также отметил, что 84 тыс. руководителей предприятий получают минимальную зарплату в Украине, 20 тыс. из них - в Киеве. Тогда как до снижения ставок ЕСВ в 2016 году с 38% до 22% этот показатель был 48 тыс.

"Также 75% предприятий демонстрируют среднюю зарплату до 4 тыс. грн, и это частный сектор… Квалифицированный и неквалифицированный труд оплачивается по документам одинаково", - отметил он.

По оценкам Минсоцполитики, дополнительные поступления в бюджет от таких мер могут составить до 10 млрд грн.

Также Кабмин намерен предложить парламентариям сконцентрировать администрирование уплаты ЕСВ в Пенсионном фонде, а за Государственной фискальной службой оставить функцию сбора.

Нынешнее законодательство предусматривает уплату 22% ЕСВ с зарплат, сумма которых не превышает 15 минимальных зарплат (55,8 тыс. грн). По данным Минсоцполитики, 50,9 тыс. украинцев получают заработную плату выше 55,8 тыс. Более 3,8 млн украинцев получают официальную зарплату до 4 тыс. грн.