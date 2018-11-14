Экономика

15:19 14.11.2018

ДТЭК ожидает решение арбитража в Гааге по утраченным в Крыму активам не ранее 2020г

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ДТЭК ожидает решение арбитража в Гааге по утраченным в Крыму активам не ранее 2020г

Генеральный директор энергохолдинга "ДТЭК" Максим Тимченко ожидает принятие решения арбитражным судом в Гааге по утраченным в аннексированном Крыму активам не ранее 2020 года.

"Весной-летом 2019 года ожидаем перехода в активную стадию судебного рассмотрения. По нашим оценкам, финальное решение ориентировочно можно ожидать не раньше весны 2020 года", - сказал он в интервью изданию "Экономическая правда".

М.Тимченко уточнил, что компания в этом процессе действует согласно процедуре, уже сформирован состав арбитража.

"Сначала мы направили претензию правительству РФ, на которую нам не ответили. Затем нам необходимо было собрать доказательственную базу, подготовить запрос о начале арбитража, исковое заявление, пройти прочие необходимые процедуры, предусмотренные регламентом арбитража", - пояснил глава ДТЭК.

По его словам, в настоящее время заканчивается оценка причиненного ущерба, который предварительно может составить "сотни миллионов долларов".

ДТЭК создан в 2005 году для управления энергетическими активами группы "Систем Кэпитал Менеджмент" (СКМ, Донецк) Рината Ахметова. Корпорации делегированы функции по стратегическому управлению предприятиями группы, составляющими вертикально интегрированную цепочку по добыче и обогащению угля, производству и реализации электроэнергии.

Теги: #крым #активы #дтэк #тимченко #суд
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