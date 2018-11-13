Экономика

19:07 13.11.2018

Индекс ПФТС завершил торги во вторник очередным ростом

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Индекс ПФТС завершил торги во вторник очередным ростом

Индекс ПФТС по итогам торгов во вторник повысился на 1,5% - до 607,85 пункта.

Торговый оборот на бирже составил 142,534 млн грн, в том числе акциями – 10,3 млн грн.

Среди индексных акций подорожали бумаги "Укрнафты" (+7,36%), Райффайзен Банка Аваль (+3,9%) и "Центрэнерго" (+0,5%).

Подешевели акции "Донбассэнерго" (-2,37%).

Номинальный индекс "Украинской биржи" повысился на 0,31% - до 1796,53 пункта.

Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine во вторник снизился на 0,16% - до 447,32 пункта при объеме торгов 10,06 млн злотых (более 75 млн грн).

В "индексной корзине" выросли в цене бумаги "Агротона" (+9%), агрохолдинга ИМК (+1,65%) и "Кернела" (+0,2%).

Индекс просел из-за падения котировок акций "Астарты" (-2,32%).

Теги: #индекс #пфтс
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