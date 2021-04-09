Украина в течение полугода может быть включена в GBI-EM индексы J.P. Morgan

J.P. Morgan поместило Украину и Египет в список Index Watch Positive для возможного включения в индексы J.P. Morgan Government Bond Index - Emerging Markets (GBI-EM) после устойчивого улучшения ликвидности и доступа иностранных инвесторов к внутренним рынкам государственных облигаций.

"Обновление Watch будет предоставлено в ближайшие шесть месяцев, чтобы дополнительно указать их потенциальный статус в индексе", – говорится в сообщении J.P. Morgan в ночь на пятницу.

Согласно ему, доля Украины в наиболее значимом рейтинге серии GBI-EM Global Diversified (GBI-EM GD) может составить около 0,12%. Пока рассматривается возможность включения в индексы лишь одного выпуска облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ) – бумаг с погашением в феврале 2025 года (ISIN: UA4000204150), выпущенных на номинальную сумму 41,08 млрд грн (эквивалент $1,468 млрд) с текущей рыночной стоимостью 46,475 млрд и доходностью 12,35%. Только он соответствует критериям минимальной непогашенной суммы (от $1 млрд) и срока погашения (от 2,5 лет). Украина также будет рассматриваться для включения в "узкие" индексы GBI-EM, в которые входят бумаги без нормативных или налоговых препятствий.

Уточняется, что доля Украины в JESG GBI-EM может составить также 0,12%, GBI-EM Div – 0,22% и GBI-AGG Div. – 0,02%.

Возможная доля 14 египетских бумаг в GBI-EM GD оценивается в 1,8%.

J.P. Morgan указывает, что включение высокодоходных облигаций Египта и Украины увеличит ставку индекса GBI-EM GD с 4,99% до 5,07%.

В материалах указывается, что Украина прилагает постоянные усилия для повышения ликвидности на внутреннем рынке гособлигаций и привержена построению эталонной (benchmark) кривой доходности за счет концентрации выпусков в пользу эталонных облигаций. Помимо того правительство также приняло постановление о расширении круга первичных дилеров, который ранее был ограничен только банками. Доля нерезидентов в результате этих и других усилий на рынке ОВГЗ выросла с 1% ($0,2 млрд) до 11,4% ($3,6 млрд).

J.P. Morgan отмечает, что выпуск ОВГЗ на срок от 3 до 5 лет может помочь Украине увеличить свою долю в индексах, так как более длинные бумаги непопулярны у внутренних участников, а без них сложно создать ликвидный рынок.

В отношении ликвидности вторичного рынка говорится, что она заметно улучшилась за последние несколько лет. По данным Нацбанка Украины, среднемесячный объем торгов гривневыми ОВГЗ вырос в 3 раза – с $0,2 млрд в 2018 году до $0,7 млрд в 2020 году. Этому помогло и общее увеличение объема долга с 618 млрд грн ($22 млрд) в декабре 2018 года до 892 млрд грн ($32 млрд) сегодня.

Ранее правительственный уполномоченный по вопросам долга Юрий Буца в интервью агентству "Интерфакс-Украина" отмечал, что вхождение в индексы GBI-EM позволит рассчитывать на дополнительный спрос от индексных фондов, по оптимистичным оценкам, в размере до нескольких сот миллионов долларов.

По его словам, после включения первого выпуска размеры следующих выпусков в индексе могут быть уже несколько меньшими, но больше $1 млрд, и Минфин намерен расширять присутствие в индексах.