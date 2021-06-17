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10:36 17.06.2021

Украина в 2020 году показала наибольший прогресс в индексе миролюбия в мире

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Украина в 2020 году показала наибольший прогресс в индексе миролюбия в мире

Индекс миролюбия для Украины в 2020 году улучшился на 0,22, или на 7,6% – до 2,66, что стало лучшим показателем среди 163 исследуемых стран, говорится в ежегодном "Глобальном индексе миролюбия" (Global Peace Index), обнародованном Лондонским институтом экономики и мира в четверг.

"Показатели, которые улучшились, включали насильственные преступления, демонстрации с насилием, политическую нестабильность и интенсивность внутреннего конфликта", – отмечается в документе.

Такая динамика позволила Украине подняться на 6 позиций вверх в глобальном рейтинге и занять 142-ю позицию – между Ираном и Израилем.

"Хотя в Украине наблюдается наибольший рост миролюбия, сохраняется обеспокоенность по поводу возникновения будущего конфликта", – отмечают в то же время авторы исследования. Они указали на сосредоточение российских войск на границе с Украиной в начале 2021 года. "Несмотря на вывод войск из приграничного региона, в обозримом будущем напряженность, вероятно, будет оставаться высокой", – сказано в исследовании.

По динамике улучшения индекса вслед за Украиной в 2020 году следуют Ирак (0,147) и Польша (0,142), занявшие в глобальном рейтинге миролюбия соответственно 159-е и 24-е места.

Наихудшую же динамику показали Буркина Фасо (0,254) и Беларусь (0,183), занявшие 134-е и 117-е места.

Как отметили авторы исследования, падение Беларуси в глобальном рейтинге сразу на 19 позиций – до 117-го места – связано с прошедшими крупнейшими в истории этой страны антиправительственными протестами, организованными оппозицией в ответ на предложение президента Александра Лукашенко о шестом сроке в должности.

В постсоветском регионе существенно ухудшились также показатели Азербайджана (0,122) и Армении (0,079), что опустило их соответственно на 6-е и 16-е места в глобальном рейтинге – до 121 и 94 позиций.

Наименее миролюбивой страной в регионе, согласно исследованию, остается Россия, – 154-е место из 163 стран

В целом уровень миролюбия в 87 странах за минувший год улучшился, тогда как негативную динамику показали 73 страны, а средний показатель индекса ухудшился всего на 0,07% – второй наименьший показатель изменения за 15 лет расчета индекса.

"Еще слишком рано оценивать долгосрочные последствия пандемии для мира. Однако меняющиеся экономические условия во многих странах увеличивают вероятность политической нестабильности и насильственных демонстраций", – отмечается в исследовании. Согласно ему, в период с января 2020 года по апрель 2021 года зарегистрировано более 5 тыс. насильственных событий, связанных с пандемией.

Статус наиболее миролюбивой страны с 2008 года по-прежнему удерживает Исландия с уровнем индекса 1,1, за которой с заметным отставанием следуют Новая Зеландия, Дания и Португалия.

Замыкает список из 163 стран, как и год назад, Афганистан с индексом 3,631, перед которым идут Йемен, Сирия и Южный Судан.

Социологи при составлении рейтинга анализируют следующие показатели: политическая предсказуемость, экономическая стабильность, ситуация с правами человека, степень сплоченности общества, уровень террористической угрозы.

Теги: #индекс #украина #мир #миролюбие
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