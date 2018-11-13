Dow Jones снижается в ходе торгов, S&P 500 и Nasdaq растут

Американские фондовые индексы изменяются разнонаправленно в ходе торгов во вторник, Dow Jones Industrial Average снижается, Nasdaq и Standard & Poor's 500 растут. Инвесторы рассчитывают, что новые переговоры США и Китая помогут решить торговые споры двух стран.

Как написала The Wall Street Journal, на прошлой неделе министр финансов США Стивен Мнучин и вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ возобновили обсуждение торговых вопросов. В ходе телефонного разговора в пятницу они не пришли к согласию о вариантах сближения позиций.

Однако, согласно сообщениям в американских СМИ, Лю Хэ вскоре посетит США, чтобы подготовить встречу лидеров двух стран на саммите G20 в Аргентине в конце ноября.

Акции Home Depot подешевели на 1,6%, несмотря на то, что ритейлер улучшил годовые прогнозы после того, как выручка, прибыль и рост сопоставимых продаж в III финквартале оказались лучше ожиданий рынка.

Котировки акций Wal-Mart Inc. повысились на 0,1%. Глава ее индийского подразделения Flipkart Бинни Бансал ушел в отставку после расследования его работы, хотя продолжил отрицать факт нарушений.

Рыночная стоимость крупнейшей мясоперерабатывающей компании США Tyson Foods рухнула на 6,2%, поскольку квартальная выручка не дотянула до ожиданий Уолл-стрит из-за снижения цен на мясо, а прогноз годовой прибыли оказался несколько слабее ожиданий рынка.

Курс акций Apple снизился на 0,4% после падения на 5% днем ранее, участники рынка опасаются, что пик продаж iPhone остался позади. Вместе с тем Apple во вторник объявила о назначении нового главы индийского подразделения, им стал бывший топ-менеджер Nokia Адшиш Чаудари. Аналитики считают, что этот шаг - часть стратегии по наращиванию продаж Apple в Индии.

Вместе с тем бумаги многих технологических компаний дорожают: Facebook прибавила 0,9%, Alphabet - 0,8%. Amazon.com Inc., объявившая об открытии второй штаб-квартиры одновременно в Нью-Йорке и Северной Виргинии, увеличила капитализацию на 0,8%.

Ценные бумаги Johnson Controls International подорожали на 3,2% с начала основной сессии. Компания сообщила о продаже энергетического подразделения Power Solutions инвестгруппе Brookfield Business Partners за $13,2 млрд.

Индекс Dow Jones Industrial Average к 16:53 кв во вторник снизился на 2,75 пункта (0,01%), до 25384,43 пункта.

Standard & Poor's 500 поднялся на 10,01 пункта (0,37%), до 2736,23 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 45,92 пункта (0,64%) и составил 7246,78 пункта.