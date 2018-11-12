Экономика

18:48 12.11.2018

"Энергоатом" договорился о сотрудничестве с финским производителем дизель-генераторных установок Wärtsilä

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"Энергоатом" договорился о сотрудничестве с финским производителем дизель-генераторных установок Wärtsilä

 НАЭК "Энергоатом" подписал меморандум о взаимопонимании в области ядерной энергетики с мировым лидером по производству дизель-генераторных установок Wärtsilä, сообщила пресс-служба оператора украинских АЭС.

Меморандум дает старт прямому сотрудничеству НАЭК с французским подразделением финской компании Wärtsilä – Wärtsilä Franc. До начала переговорного процесса в тендерах "Энергоатома" на поставку комплектов запасных частей для дизель-генератора Z40, работающего на Южно-Украинской АЭС, принимали участие исключительно посредники. Подписание документа также является важным на фоне планов "Энергоатома" по продлению сроков эксплуатации существующих блоков АЭС и строительству новых блоков, подчеркнули в пресс-службе.

Как сообщил генеральный директор Nuclear Service Wärtsilä France Мишель Кубинг, компания уже подала тендерное предложение на поставку запасных частей для оборудования производства Wärtsilä, работающего на Южно-Украинской АЭС.

"Это открытый тендер и мы понимаем необходимость выполнения всех требований и процедур. Надеемся, что наши планы станут реальностью и мы будем участвовать в обслуживании украинских АЭС следующие 20-30 лет, а также в работе энергетического сектора Украины в целом", – цитирует пресс-служба слова М.Кубинга.

При этом "Энергоатом" планирует не ограничиваться контрактам исключительно на закупку оборудования, но и "создавать совместные направления деятельности, в частности, в вопросах сервисного обслуживания, восстановления работоспособности запасных частей".

В свою очередь посол Финляндии в Украине Юха Виртанен отметил, что между Украиной и Финляндией существует много направлений для сотрудничества в ядерной отрасли и сообщил, что ранее было принято решение о создании трастового фонда для проектов в сфере энергоэффективности объемом EUR6 млн на четыре года.

"Месяц назад у нас состоялось совещание двустороннего комитета по экономике. Многие пункты повестки дня были посвящены энергетике. В частности, вопросу повышения энергоэффективности, использования чистой энергии, эксплуатации сети электропередач и возможному созданию совместных предприятий", – цитирует пресс-служба слова посла.

"Энергоатом" является оператором всех четырех действующих АЭС Украины. Эксплуатирует 15 энергоблоков, оснащенных водо-водяными энергетическими реакторами общей установленной электрической мощностью 13,835 ГВт.

Теги: #генераторы #финляндия #аэс #энергоатом #меморандум
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