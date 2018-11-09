Европейские фондовые индексы упали в пятницу вслед за азиатскими рынками в связи с растущими опасениями в отношении китайской экономики и предпринимаемыми властями КНР мерами ее поддержки.

Негативом для рынка также стала слабая отчетность ряда компаний за минувший квартал.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 снизился по итогам торгов на 0,4% - до 365,74 пункта. За неделю он прибавил меньше 0,5%.

Британский FTSE 100 потерял 0,5%, как и французский CAC 40 - 0,8%. Германский DAX прибавил менее 0,1%. Итальянский FTSE MIB упал на 0,9%.

Италия не планирует пересматривать проект бюджета на следующий год в соответствии с требованиями Еврокомиссии, заявил итальянский вице-премьер Луиджи Ди Майо. Он также дал понять, что не верит в какие-либо штрафные меры в отношении Италии со стороны Брюсселя.

Правительство Италии должно не позднее 13 ноября представить в Брюссель пересмотренный проект бюджета. Ранее Еврокомиссия отклонила проект бюджета Италии, закладывающий дефицит в 2,4% ВВП в 2019 году, и обвинила Рим в чрезмерно оптимистичных прогнозах. Ожидается, что 21 ноября Еврокомиссия утвердит свою позицию по пересмотренному документу.

Как сообщалось, власти КНР пошли на беспрецедентный шаг, чтобы поддержать частные компании, установив целевые показатели для объемов кредитования бизнеса банками.

Китай добивается увеличения доли кредитования частных компаний крупными банками, как минимум, до одной трети всех новых корпоративных кредитов, заявил глава Китайской комиссии по регулированию банковского сектора и страховой отрасли (CBIRC) Го Шуцин в интервью Financial News.

Цель для небольших и средних по размеру банков поставлена на уровне двух третей объема нового кредитования, отметил он.

Тот факт, что Пекин впервые поставил официальные цели для объемов кредитования частного сектора, позволяет предположить, что предыдущие попытки увеличить доступность финансирования для негосударственных компаний не принесли нужных результатов, отмечают эксперты.

Статданные по экономике Великобритании, обнародованные в пятницу, указали на усиление темпов роста ВВП в третьем квартале до максимума с конца 2016 года. Согласно предварительному отчету Национального статистического управления (ONS), британский ВВП в июле-сентябре повысился на 0,6% относительно предыдущего квартала и на 1,5% в годовом выражении.

Во втором квартале текущего года британская экономика увеличилась на 0,4% в поквартальном и на 1,2% в годовом выражении.

Стоимость акций Cie. Financiere Richemont SA упала в пятницу на 6,4%. Крупнейший мировой производитель ювелирных изделий увеличил чистую прибыль в первом финансовом полугодии в 2,3 раза за счет разового дохода. Однако операционная прибыль Richemont в прошедшем финполугодии сократилась на 3% - до 1,13 млрд евро.

Цена бумаг Thyssenkrupp AG уменьшилась на 4,1%. Крупнейшая сталелитейная компания Германии ухудшила прогноз прибыли на 2018 год, отметив необходимость создать резервы на судебные расходы. Согласно новым оценкам, ее чистая прибыль в текущем году составит 100 млн евро. Ранее Thyssenkrupp заявляла, что показатель в этом году будет "существенно лучше" прошлогодней чистой прибыли, составившей 271 млн евро.

Капитализация Telecom Italia рухнула на 4,8%. Крупнейшая телекоммуникационная компания Италии зафиксировала чистый убыток в размере 1,4 млрд евро по итогам третьего квартала из-за списания гудвилла ее местного подразделения на сумму 2 млрд евро.

Акции Unilever подорожали на 1,6%. Газета South China Morning Post сообщила, что англо-голландский концерн является одним из претендентов на покупку китайского производителя потребительских товаров Weimeizi, оцениваемого в $1 млрд.

Курс акций Allianz SE, крупнейшего страховщика Европы, вырос на 2,5%. Прибыль и выручка компании в третьем квартале 2018 выросли и превзошли прогнозы благодаря сильным показателям страхового подразделения и бизнеса по управлению активами.