Кабмин намерен вновь смягчить условия по одному из крупных кредитов Ощадбанка для "Нафтогаза"

Кабинет министров Украины намерен снизить процентную ставку по кредитному договору между Ощадбанком и НАК "Нафтогаз Украины" №218/31/2 от 17 декабря 2008 года, а также сменить вид этой кредитной линии на мультивалютную.

Соответствующий проект постановления включен в повестку заседания правительства 5 сентября.

Согласно документу, процентную ставку в гривне предлагается снизить с "учетной ставки НБУ + 2,95%" (при текущей ставке НБУ – 20,45%) до "учетной ставки НБУ + 2,75%" (при текущей ставке НБУ - 20,25%).

Процентную ставку по траншам в долларах США предлагается установить на уровне 7,51%.

"С целью надлежащего обеспечения потребностей потребителей Украины в природном газе в полном объеме, уменьшения затрат компании на обслуживание кредитного портфеля и недопущения создания компанией дополнительного давления на межбанковский валютный рынок Украины", - говорится в обосновании проекта решения по улучшению условий кредитования.

Как сообщалось, лимит кредитования в рамках договора №218/31/2 между Ощадбанком и НАК "Нафтогаз Украины" установлен на уровне 2 млрд 690 млн грн.

Ранее Кабмин уже несколько раз смягчал условия этой кредитной линии. В частности, в 2017 году процентная ставка была снижена с 21,5% годовых до "уровня учетной ставки НБУ + 2,95%".

Кроме того, принятые правительством в 2017 году решения предусматривали перенос срока погашения задолженности по договорам №218/31/2 и №220/31/2 на общую сумму 4,7 млрд грн с 1 июня 2018 года на 2020 год. В постановлениях Кабмина также содержались пункты о высвобождении из залога природного газа в объеме 2 млрд куб. м, снижении размера залога по двум кредитным договорам между Ощадбанком и НАК "Нафтогаз Украины" от 2008 года.