Экономика

10:27 04.07.2018

Рынок акций США завершил торги во вторник в минусе

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Рынок акций США завершил торги во вторник в минусе

Сокращенная предпраздничная сессия на рынке акций США во вторник завершилась снижением всех основных фондовых индексов. В среду биржи США будут закрыты в связи с празднованием Дня независимости.

Все три индикатора начали торги в плюсе, первым в "красную зону" ушел Nasdaq, тогда как Dow Jones Industrial Average держался почти до конца дня, но также снизился из-за нового витка обсуждений торговых отношений США и Китая, отмечает MarketWatch.

Между тем мексиканские активы продолжили послевыборное ралли, основной фондовый индекс прибавил 0,9%, а курс песо к доллару поднялся на 2,5% и достиг максимума за пять недель, пишет Financial Times. Инвесторы и аналитики обсуждают, как будет выстраиваться политика вновь избранного президента Мексики Андреса Мануэля Лопеса Обрадора.

В пятницу должны вступить в силу пошлины США на импорт китайских товаров и ответные меры КНР.

Кроме того, в понедельник президентская администрация США пообещала заблокировать мобильному оператору China Mobile доступ на американский рынок "в интересах национальной безопасности".

Между тем статданные китайской таможни показали ослабление роста экспорта из КНР в США до 5,4% в I полугодии с 5,8% в январе-мае.

Цены на жилье в США выросли в мае самыми быстрыми темпами за четыре года - на 7,1% в годовом выражении, свидетельствуют данные CoreLogic. При этом количество выставленных на продажу домов снижается (в годовом выражении) последние 36 месяцев. В случае дальнейшего повышения процентных ставок может резко замедлиться рост продаж жилья на вторичном рынке в США, предупреждают аналитики.

Котировки ценных бумаг чипмейкера Micron Technology Inc. упали на 5,5%. Китайский суд наложил временный запрет на продажи продукции Micron в КНР из-за патентного спора с тайваньской Unitec Microelectronics Corp. В 2017 фингоду продажи в Китае обеспечили свыше 50% выручки Micron.

Автомобилестроительные компании США опубликовали данные о месячных и квартальных продажах.

Объемы реализации легковых автомобилей Ford Motor в США выросли в июне на 1%, тогда как ожидалось повышение на 1,2%. Между тем Fiat Chrysler Automobiles увеличили сбыт продукции в США на 8% вместо прогнозировавшихся 7,4%. Крупнейший автоконцерн страны General Motors (GM), ранее в этом году отказавшийся от публикации месячных показателей, повысил продажи во II квартале на 4,6%.

Вместе с тем автопроизводители предупредили о потенциальных негативных последствиях рассматриваемых Белым домом пошлин на импорт в США автомобилей и автокомпонентов. Из-за опасений, связанных с этими пошлинами, курсы ценных бумаг Ford Motor и Fiat Chrysler опустились примерно на 1%, GM - на 1,3%.

Нефтяной рынок во вторник отличался крайне высокой волатильностью и непредсказуемостью. Однако к концу сессии бумаги ведущих нефтегазовых компаний подорожали вслед за ростом нефтяных котировок: ближайший контракт на WTI прибавил 0,3%, поднявшись до $74,14 за баррель. В течение торгов WTI впервые с ноября 2014 года преодолевала отметку в $75 за баррель. На этом фоне Exxon Mobil Corp. прибавила 0,6%, Chevron Corp. - 0,4%, Marathon Oil Corp. - 3%.

Акции поставщика осветительных приборов Acuity Brands подскочили в цене на 12,8% благодаря позитивной финансовой отчетности.

Цена бумаг Micronet Enertec Technologies Inc., работающей преимущественно в оборонном секторе, взлетела на 31,7% на новостях о том, что в июне BNN Technology купила 14,89% ее акций. Обе компании подтвердили, что намерены провести ряд других стратегических сделок.

Рыночная стоимость Tesla Inc. рухнула на 7,2% после падения на 2,3% в понедельник. По сообщения The Wall Street Journal, компанию вскоре покинет главный инженер Даг Филд. Кроме того, аналитики сомневаются в устойчивости производства Tesla на уровне 5 тыс. электромобилей в неделю.

Индекс Dow Jones Industrial Average по итогам сессии 3 июля опустился на 132,36 пункта (0,5%) - до 24174,82 пункта.

Standard & Poor's 500 упал на 13,49 пункта (0,49%) - до 2713,22 пункта.

Nasdaq Composite снизился на 65,08 пункта (0,86%) и составил 7502,67 пункта.

Теги: #сша #рынок #акции
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