Производитель с/х техники AGCO рассчитывает к 2021г нарастить долю на украинском рынке до 20%

Компания AGCO, один из мировых лидеров по производству и поставке сельскохозяйственной техники и оборудования, рассчитывает через три года занять 20%-ю долю украинского рынка.

"Прошлый год мы закончили с долей 9% рынка. По результатам 2018 планируем выйти на долю рынка, которая будет иметь двузначное число, а через три года намерены завоевать 20% и это будет отличным результатом", - сообщил старший вице-президент и генеральный менеджер AGCO в Европе и Ближнем Востоке Роба Смит в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".

По его словам, в течение 2016-2017 годов рынок сельскохозяйственной техники в Украине утроился, а прошлый год стал рекордным по поставкам импортной техники за время независимости Украины.

"Было завезено более 3,5 тыс. тракторов. По нашим прогнозам и ожиданиям, рынок тракторов иностранных брендов в Украине в ближайшие годы возрастет до 4 тыс. единиц. 2018 год пока имеет более медленные темпы продаж и демонстрирует стабилизацию рынка после пика в 2017 году, однако имеет все шансы стать вторым лучшим годом в истории современной Украины", - отметил Р.Смит.

В настоящее время, как уточнил вице-президент компании, AGCO в Украине представлена всеми основными брендами Fendt, GSI, MasseyFergusonта Valtra.

Кроме этого, к концу 2018 года будет представлен гусеничный трактор Fendt 1100 MT, а в 2019 году компания намерена представить на рынке Украины зерноуборочный комбайн Ideal.

AGCO реализует широкую линейку тракторов, комбайнов, кормозаготовительной техники, самоходных опрыскивателей и почвообрабатывающих машин, навесных орудий и оригинальных запчастей.

Техника AGCO продается под основными ТМ Challenger, Fendt, Massey Ferguson и Valtra.

Штаб-квартира компании находится в г. Дулут (США).

В Украине компанию представляют восемь дистрибьюторов. Четыре - для Fendt та Valtra и четыре - для Massey Ferguson. До конца 2018 года дистрибьюторы компании будут иметь филиалы во всех регионах Украины.

Дилерские центры, имеющиеся во всех областях, предлагают запасные части к оборудованию и осуществляют его техническое обслуживание и ремонт. Значительное внимание уделяется подготовке дилеров, которую осуществляет действующая в Украине на постоянной основе группа инструкторов из Agco Service.

Полная версия интервью будет размещена на сайте агентства "Интерфакс-Украина" в открытом доступе.